Asia Busciantella, la madre apre un profilo su OnlyFans e lei non approva: lo scontro social è servito.

Asia Busciantella, ex partecipante del docureality Il Collegio, ha ricevuto una brutta doccia fredda: sua madre Vita Maria ha aperto un profilo su OnlyFans. La ragazza non ha preso per niente bene la notizia ed è nato uno scontro social che ha attirato la curiosità dei fan.

Asia Busciantella: la madre apre un profilo su OnlyFans

Grazie alla sua partecipazione a Il Collegio, Asia Busciantella si è fatta conoscere al grande pubblico. Negli ultimi giorni, la ragazza ha attirato la curiosità dei suoi fan Instagram per un duro sfogo contro sua madre Vita Maria. Quest’ultima ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans e lei non ha reagito bene alla notizia. La donna, dal canto suo, ha così annunciato il suo approdo sulla piattaforma più discussa del momento:

“Ci ho pensato a lungo, non è stato facile, ma ho scelto di essere libera. Libera da ogni giudizio, libera di essere me stessa. Era da tempo che mi sarebbe piaciuto di usufruire di una piattaforma, finalmente ho deciso, vi aspetto lì!”.

Lo sfogo di Asia Busciantella

Dopo l’annuncio della madre, la Busciantella ha condiviso un lungo sfogo su Instagram. Asia ha tuonato:

“So che tantissima gente mi verrà contro, altri invece si metteranno nei miei panni. Io amo mia mamma, che è tutta la mia vita, ma ora che è uscito fuori tutto devo dire cosa penso. Ci sono rimasta male, più che altro perché non ha senso, non ne abbiamo bisogno e personalmente non mi piace quel social. Non sto dicendo che non potete farlo, voi siete liberissimi, ma voi nei miei panni avreste reagito come me. È normalissimo che ora ci sia questo rapporto. Non abbiamo litigato, né la odio, ma ci sono rimasta male. Non prendete esempio da lei. Con passione, dedizione e impegno potrete ottenere dei risultati senza quel social”.

Asia non ama OnlyFans e non ha alcun timore ad ammetterlo.

Non approva la decisione di sua madre e consiglia ai seguaci di non seguire il suo esempio.

La replica di Vita Maria

La signora Vita Maria, ovviamente, non ha incassato in silenzio la lezione di vita della figlia. Via social ha così replicato: