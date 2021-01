L’ex-concorrente della quarta edizione de ‘Il Collegio’ Asia Busciantella è stata ricoverata in ospedale: la notizia è stata diffusa tramite i canali social.

Asia Busciantella è stata sicuramente la protagonista indiscussa de ‘Il Collegio 4’, riscuotendo un enorme seguito sui social, una volta terminato il programma. La giovane e apprezzata influencer, tuttavia, è stata recentemente ricoverata presso la struttura ospedaliera di Foligno, in Umbria.

Asia Busciantella, l’ex-collegiale ricoverata in ospedale

L’ex-collegiale Asia Busciantella è stata ricoverata in ospedale: la notizia è stata diffusa dalla stessa influencer tramite un annuncio postato sui suoi account ufficiali di Instagram e TikTok, corredato da video. In questo modo, la ragazza ha tranquillizzato i followers che le hanno inviato decine di messaggi una volta venuti a conoscenza dell’evento, scegliendo però di non svelare le cause che hanno indotto il ricovero.

A proposito della vicenda, quindi, Asia Busciantella ha dichiarato: «Sono stata ricoverata.

Non so per quanto ma vi tengo aggiornati. Tranquilli per me. Mi state riempiendo di messaggi. State tranquilli. Grazie a tutti. – e ha aggiunto – Mi hanno messo l’ago per le flebo e mi hanno fatto il secondo tampone. Vi aggiorno più tardi».