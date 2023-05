Tragedia evitata in provincia di Mantova, dove ad Asola un bimbo di un anno cade in piscina e viene salvato dalla madre in collaborazione telefonica con i soccorritori. Da quanto si apprende la donna lo ha subito estratto dall’acqua e gli ha praticato la manovra respiratoria. Attimi di paura assoluta ma non di panico, con una tragedia sfiorata e scongiurata lunedì pomeriggio ad Asola.

Bimbo di un anno cade in piscina, salvato

In quel frangente i media spiegano che un bambino di poco più di 1 anno è caduto in piscina, nel giardino di casa. Il piccolo è stato salvato grazie al pronto intervento della madre. La donna infatti non si è persa d’animo ed ha praticato al figlio le manovre respiratorie mentre era al telefono con il 112. L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 16, quando il bambino pare sia sfuggito allo sguardo della madre solo per pochi istanti. Si è diretto verso la piscina, e arrivato sul bordo e dopo essere probabilmente inciampato è caduto in acqua.

Il tuffo in acqua della madre disperata

La madre 30enne fortunatamente si è accorta immediatamente dell’accaduto e si è precipitata a raccogliere il figlio gettandosi in acqua per recuperare il bimbo, tirarlo fuori e allertare i soccorsi. Poi, mentre accorreva un’ambulanza, ha praticato dietro istruzioni dell’operatore una salvifica manovra respiratoria.