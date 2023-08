Ha dell’incredibile la storia di Amber Stokes (46 anni al momento della morte), la giovane mamma che ha misteriosamente perso la vita dopo aver fatto jogging. La donna ha da sempre prestato un’attenzione particolare a una sana alimentazione e a uno stile di vita attivo. La 46enne era solita uscire a correre, per poi tornare a casa dopo aver compiuto diversi chilometri. La famiglia di Amber è distrutta per quanto accaduto e non riesce a spiegarsi un simile, tragico, avvenimento.

Giovane mamma morta dopo jogging: amava correre

Amber Stokes era mamma di due figli, aveva inoltre un compagno di nome Andy Kindsen, che lei amava molto. Amber aveva uno stile di vita incentrato sullo sport e una dieta sana, anche se di tanto in tanto si concedeva qualche indulgenza. La notizia più incredibile riguarda la sua morte, poiché questa non è stata ancora spiegata o giustificata e la sua famiglia sta affrontando un periodo di grande sofferenza a causa della mancanza di risposte.

Non si è più svegliata

Dopo la sua abituale sessione di corsa sulla spiaggia di Sunshine Coast nel Queensland, Amber Stokes è tornata a casa e si è coricata per riposare. Purtroppo, alcune ore dopo, il suo compagno Andy, l’ha trovata svenuta sul letto. Ha subito chiesto aiuto ai paramedici, ma purtroppo, nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a salvarla, poiché era troppo tardi. La morte di Amber è stata considerata ingiustificata, poiché finora non è stata identificata alcuna causa apparente per il suo decesso, lasciando la famiglia e i cari senza risposte sulla tragedia.