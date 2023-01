Auto investe i pedoni in Cina: 5 morti e 12 feriti

Auto investe i pedoni in Cina: 5 morti e 12 feriti

Auto investe i pedoni in Cina: 5 morti e 12 feriti

Con la sua auto investe decine di pedoni in Cina e ne uccide cinque, poi scende dal mezzo e comincia a lanciare banconote in aria: arrestato 22enne

Strage su strada ed auto investe i pedoni in Cina: 5 morti e 12 feriti.

Un video alcune frame sono stati diffusi anche dal New York Times mostra il veicolo che piomba curvando ad un incrocio di Guangzhou e centra le persone e l’autista che scende dal veicolo e lancia banconote in aria, poco dopo l’incidente. La polizia ha arrestato un uomo di 22 anni e avviato un’indagine.

Auto investe i pedoni in Cina

Da quanto si apprende il 22enne ha fatto una vera strage investendo con la sua Bmw molti pedoni in un incrocio trafficato nella città di Guangzhou, nel sud della Cina.

Secondo i media il veicolo nella sua folle corsa avrebbe ucciso almeno cinque persone e ne ha ferite più di una dozzina.

Sul posto agenti e decine di mezzi di soccorso

Gli agenti accorsi sul posto assieme a numerose unità di soccorso hanno fermato il 22enne, che in preda ad una specie di folle esaltazione ha lanciato denaro in aria, come a voler risarcire i danni irreparabili che aveva appena fatto.

La sua auto è piombata a razzo in un punto nevralgico della metropoli da 18 milioni di abitanti, il quartiere di Tianhe ha compiuto la strage nell’intersezione tra Tianhe Road e Tiyu East Road.