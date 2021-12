Ballando con le Stelle, Morgan balla con la figlia: “Non ci vedevamo da due anni”

Morgan ha ballato con la figlia Lara, che sogna di diventare una ballerina, nella puntata di Ballando con le Stelle. I due non si vedevano da due anni

Morgan ha ballato con la figlia Lara, che sogna di diventare una ballerina, nella puntata di Ballando con le Stelle. I due non si vedevano da due anni.

Ballando con le Stelle, Morgan balla con la figlia Lara

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 11 dicembre, Morgan è salito in pista per ballare con la figlia Lara, la secondogenita avuta dalla relazione, ormai finita, con Jessica Mazzoli.

Il cantante, nel video di presentazione, ha raccontato di avere dei rapporti molto diversi e particolari con le sue figlie. La piccola Lara, che sogna di diventare una ballerina, è salita sul palco di Ballando con le Stelle per ballare un tenero valzer insieme al suo papà. “La danza unisce le persone, in questo caso me e mio padre” ha dichiarato la bambina.

Ballando con le Stelle, Morgan balla con la figlia: “Non la vedo da due anni”

Lara Castoldi ha 8 anni. La bambina è nata nel 2012 dalla relazione che Morgan ha avuto con Jessica Mazzoli. Il loro rapporto era finito in modo molto negativo e la donna aveva accusato il cantante di aver iniziato una relazione con Alessandra, attuale compagna, mentre stava ancora con lei. Nel 2020 il cantante aveva cercato di recuperare il rapporto con la figlia Lara, come aveva confermato anche la Mazzoli. “Ho visto papà a Ballando con le stelle, è buffo ma tifo per lui” ha dichiarato la bambina.

“Ho potuto passare poco tempo con lei. Non la vedo da due anni” ha spiegato Morgan.

Ballando con le Stelle, Morgan balla con Lara: il rapporto con le figlie

Morgan, a Ballando con le Stelle, ha aperto il suo cuore, parlando delle diversità nei rapporti con le sue figlie. Con la primogenita Anna Lou, avuta da Asia Argento, “abbiamo un rapporto di libertà, di espressione e di sentimento” ha raccontato.

“Poi c’è una piccolina, Maria, che vedo quotidianamente perché vive con me e mi permette di fare finalmente il padre, come ho sempre voluto” ha aggiunto il cantante. Anna Eco è nata a marzo 2020 dal rapporto che ha il cantante con l’attuale compagna Alessandra Cataldo.