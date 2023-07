Una ballerina dell’edizione inglese di Ballando con le Stelle, Amy Dowden, ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno, dopo aver sentito un nodulo sospetto.

Ballando con le Stelle, ballerina con tumore al seno

Una delle star dell’edizione inglese di Ballando con le stelle, Amy Dowden, ha dovuto rallentare i ritmi a causa di una diagnosi di tumore al seno, ricevuta dopo aver sentito un nodulo sospetto. La donna ha deciso di fare un controllo e ha scoperto di avere un tumore al seno. La ballerina ha subito iniziato le cure per tornare a stare bene, tenendo aggiornati i suoi follower su Instagram, che si sono preoccupati per la sua salute.

Ballando con le Stelle, ballerina con tumore al seno: “Avanza”

Amy Dowden ha parlato ai fan delle sue condizioni di salute. “Inizialmente mi sono sottoposta a una mastectomia parziale, radioterapia e trattamento ormonale. Ma poi, dopo la mia risonanza magnetica, sfortunatamente, hanno trovato ancora più tumori. Non era quello che ci aspettavamo. L’oncologo ha detto che con la chemio ho ottime possibilità di guarigione” ha raccontato. “Ero davvero spaventata e non volevo fare la chemio, ma poi ho pensato alla mia vita e all’essenziale per me, cioè la danza. Allora mi sono detta: puoi togliermi il seno ma non puoi togliermi la danza” ha aggiunto. Il suo futuro a Ballando con le stelle verrà rivalutato in base agli sviluppi.