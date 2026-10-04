“Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero“. È con queste parole che Noemi Bocchi ha raccontato il motivo che l’ha spinta a partecipare a Ballando con le stelle. La compagna di Francesco Totti ha scelto il programma per provare a mostrare una parte di sé rimasta spesso in secondo piano, oscurata dall’attenzione mediatica che negli ultimi anni ha accompagnato la sua relazione con l’ex capitano della Roma.

Per lungo tempo il suo nome è stato infatti associato alla separazione tra Totti e Ilary Blasi e alle numerose indiscrezioni circolate sulla vicenda. Un’esposizione che, come ha raccontato la stessa Bocchi, avrebbe avuto un peso anche sulla sua percezione di sé e sul modo in cui sente di essere vista dal pubblico.

Noemi Bocchi: “Il suo personaggio schiaccia la mia persona”

Nella clip di presentazione del programma, Noemi Bocchi ha spiegato quanto sia cambiata la sua vita dopo l’inizio della relazione con Francesco Totti. “Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di“, ha raccontato. La concorrente ha sottolineato di non sentirsi più riconosciuta per la persona che era prima di entrare nel mondo del gossip: “Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di“.

E proprio questa esperienza l’avrebbe spinta a mettersi in gioco a Ballando con le stelle, nel tentativo di recuperare una dimensione personale e di farsi conoscere al di là delle vicende sentimentali.

Bocchi ha poi parlato delle critiche ricevute negli ultimi anni e dell’etichetta di persona che avrebbe avuto un ruolo nella fine della relazione tra Totti e Blasi. “Mi fa tanto male. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io“, ha spiegato, aggiungendo che, quando una coppia arriva alla separazione, “le colpe stanno al 50 e 50“.

La standing ovation e il sostegno della giuria

Dopo l’esibizione è arrivata per Noemi Bocchi anche la prima standing ovation, un momento particolarmente emozionante che l’ha portata a commuoversi. A cercare di tranquillizzarla è stata Milly Carlucci, che ha sottolineato il peso dell’esposizione mediatica che accompagna la concorrente: “Lei è un enorme personaggio mediatico senza averne colpa. Tu stai dentro l’occhio del ciclone, però hai fatto il primo numero“.

Anche la giuria ha voluto incoraggiarla. Ivan Zazzaroni ha raccontato con ironia di aver scritto a Francesco Totti prima dell’esibizione: “Mi ha detto che ti sta guardando e di darti 10“.

Particolarmente personale è stato invece il commento di Barbara d’Urso, che ha detto di essersi riconosciuta nelle parole della concorrente. “La tua clip mi ha toccato parecchio. Sono vittima di persone che hanno deciso di dire e raccontare cose brutte su di me“, ha spiegato la conduttrice, invitando Bocchi a non lasciarsi condizionare dal gossip: “Continueranno a scrivere di te, fregatene, vai avanti“. Per Noemi Bocchi, dunque, l’esperienza sulla pista da ballo sembra rappresentare anche un’occasione per provare a spostare l’attenzione dalla sua vita privata e raccontarsi attraverso una nuova dimensione, questa volta lontana dalle vicende che per anni l’hanno portata al centro delle cronache.