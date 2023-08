La foto di una bambina dolcissima, con gli occhi azzurri, si è diffusa sul web, incantando tutti. Quella bimba oggi è diventata una famosa attrice italiana.

Bambina dallo sguardo dolce e gli occhi azzurri: è un’attrice molto famosa

La foto di una bambina dolcissima, con gli occhioni azzurri, si è diffusa sul web, incantando tutti. Si tratta di una famosa attrice italiana, di grande successo, la cui famiglia è sotto i riflettori, visto che il marito è un attore e che sono molto attivi sui social network. Stiamo parlando di Laura Chiatti. L’attrice, un po’ di tempo fa, ha condiviso su Instagram una foto di quando era bambina, in occasione del suo compleanno. “Auguri piccola grande Laura…Perché solo tu puoi sapere quanto ancora di te è rimasto immutato in quegli occhi e in quel troppo gentil cuore” aveva scritto come didascalia. La foto ha conquistato tutti, mostrando la bellezza dell’attrice fin da quando era piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

Laura Chiatti, la foto da piccola: tutto sull’attrice

Laura Chiatti è nata nel 1982 sotto il segno zodiacale del cancro e ha ottenuto un grande successo come attrice. Tutto è iniziato con il concorso di bellezza di Miss Teenager Europa, da cui sono partiti molti progetti. Aveva anche partecipato alla trasmissione Karaoke, di Fiorello, per la sua grande passione per la musica. Nel 2000 è apparsa in Un posto al sole e poi in altre fiction, tra cui Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di difesa e Incantesimo 7. Il suo primo film è stato Mai + come prima e nel 2006 è stata chiamata da Sorrentino per il film L’amico di Famiglia e da Cristina Comencini per A casa nostra. Nel 2013 si è dedicata alla conduzione di Riusciranno i nostri eroi, con Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio, mentre nel 2014 è stata ospitata a Sanremo. Tra gli altri lavori ricordiamo Ho voglia di te, Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, Baaria, Gli amici del bar Margherita, Io, loro e Lara, Braccialetti rossi, Il professor Cenerentolo, 1993 e 1994, Gli infedeli, Più forti del destino. Nel 2006 ha avuto una breve relazione con Silvio Muccino, per poi legarsi a Francesco Arca, con cui ha anche convissuto. Ha avuto una relazione anche con il cestista Davide Lamma, ma dal 2014 è legata a Marco Bocci, con cui si è sposata. Dal loro amore sono nati Enea e Pablo.