Bambino cieco indossa per la prima volta gli occhiali e inizia a vedere

Il bambino cieco protagonista di questa storia è il piccolo Theo: ha visto per la prima volta il mondo a 11 mesi.

La vista è senza dubbio uno dei sensi più preziosi che Madre Natura abbia dato all’uomo. E il piccolo Theo Zgoda, un bambino cieco che è riuscito a vedere per la prima volta il mondo a 11 mesi, lo sa bene. I suoi genitori gli hanno infatti regalato un paio di occhiali con cui il bimbo riesce a vedere nitidamente ciò che lo circonda.

La felicità del piccolo Theo

Il piccolo ha apprezzato molto lo splendido regalo. Per la precisione, Theo ha quasi completamente perso la vista; questi occhiali forse non risolveranno del tutto la sua condizione, ma sicuramente gli offriranno una vita più normale e serena. La reazione del bimbo ha commosso l’intero mondo dei social.

Il bambino cieco ha visto per la prima volta i genitori

I genitori di Theo Zgoda non potevano fare a meno di catturare un momento così significativo nella vita del loro piccolo. Purtroppo, sin dalla sua nascita, Theo ha affrontato una sfida notevole a causa di un grave problema alla vista che lo ha reso praticamente non vedente. Come informa Leggo, una volta compresa la situazione del loro figlioletto, la mamma e il papà di Theo hanno deciso di intraprendere la ricerca di una soluzione che potesse regalare a Theo la possibilità di esplorare il mondo con la stessa chiarezza visiva di tutti gli altri.