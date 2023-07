Barbara D'Urso torna in tv? In ballo potrebbe esserci un programma dove "è benvenuta da sempre".

Dopo la cacciata da Mediaset, Barbara D’Urso torna in tv. La conduttrice potrebbe riapparire in video per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Dove? In un programma Rai molto seguito e apprezzato.

Barbara D’Urso torna in tv

La cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset è l’argomento dell’estate 2023. Carmelita è stata messa alla porta da un giorno all’altro, tanto che non ha neanche avuto la possibilità di salutare il suo affezionato pubblico. Dopo l’annuncio del suo addio, Barbarella ha concesso una lunga intervista a Repubblica e si è tolta un bel po’ di sassolini dalle scarpe. Presto, però, potrebbe tornare in tv in un programma molto amato.

In quale programma rivedremo Barbara D’Urso?

Barbara potrebbe riapparire in tv nel programma Belve di Francesca Fagnani, in onda su Rai2. Non c’è ancora nulla di certo, ma la conduttrice ci ha tenuto a sottolineare che Carmelita è sempre stata la benvenuta nel suo salottino.

Barbara D’Urso a Belve da Francesca Fagnani

La Fagnani ha lanciato l’indiscrezione su Twitter, rispondendo ad una domanda di un seguace. Quest’ultimo ha scritto: “Quindi Barbara D’Urso alla prima puntata di Belve?”. Francesca, senza peli sulla lingua, ha replicato:

“È la benvenuta da sempre, non da ieri”.

A questo punto, non possiamo fare altro che sperare che Carmelita accetti l’invito.