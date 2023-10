Belen a cena con Elio e i figli, gli haters: "Poveri bambini!"

Belen Rodriguez si è mostrata in queste ore mentre era a cena in un lussuoso ristorante in compagnia di Elio Lorenzoni e dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, ed è stata bersagliata da una marea di critiche.

Belen Rodriguez a cena con Elio e i figli

Dopo settimane d’assenza sui social, Belen Rodriguez è tornata a postare foto e video durante una cena informale trascorsa insieme al fidanzato, Elio Lorenzoni, e ai suoi due bambini. La vicenda è bastata a mandare in tilt i fan dei social, e in particolare coloro che avevano creduto che il suo ultimo ritorno di fiamma con Stefano De Martino fosse ormai definitivo.

“Ma come si fa sti bambini ogni anno un papà diverso mah”, le ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Che tenerezza che mi fa Santiago!!! È nato con Stefano Poi ha visto Andrea Iannone poi un altro che non mi ricordo il nome poi di nuovo Stefano poi Antonino con tanto di arrivo di una sorellina poi di nuovo Stefano poi questo qua che sembra una pannocchia…”.

La storia tra Belen ed Elio sarebbe iniziata appena un paio di mesi fa, ma i due si conoscerebbero da oltre 10 anni. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan, si chiedono se la showgirl romperà finalmente il silenzio sul suo ennesimo addio al marito e sulla sua nuova storia d’amore.