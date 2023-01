Belen Rodriguez: "Ecco perché Stefano mi ha lasciata due volte"

Belen Rodriguez ha rotto per la prima volta il silenzio sul suo rapporto con Stefano De Martino, il marito a cui è legata dal 2012 e da cui si è separata due volte.

Belen Rodriguez: la storia con De Martino

Belen ha deciso di fare chiarezza per la prima volta sui suoi sentimenti per Stefano De Martino, il ballerino a cui si è legata quando aveva 26 anni (lui ne aveva 22) e con cui oggi, dopo diversi tira e molla, sembra aver ritrovato la serenità. La showgirl argentina ha ammesso che sarebbe stato sempre Stefano a lasciarla e che lei di questo avrebbe sofferto molto, fino ad arrivare a sperare di potersi costruire una vita con un altro (il padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese).

La showgirl ha anche confessato che però sarebbe sempre stata innamorata del ballerino:

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire. Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa.

Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”, ha confessato.

Quanto ai motivi che hanno contribuito alla loro rottura ha invece affermato: “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori.

Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”.

Oggi i due sembrano aver finalmente trovato la serenità e in tanti si chiedono se prima o poi avranno un altro figlio insieme.