Belen Rodriguez, nuovo video con Stefano De Martino: la stessa dedica

Belen Rodriguez, nelle sue stories Instagram, ha condiviso un video in cui era insieme a Stefano De Martino. Hanno pubblicato anche la stessa dedica.

Belen Rodriguez, nuovo video con Stefano De Martino

Belen Rodriguez ha confiviso un nuovo video nelle sue storie di Instagram, dove si sente chiaramente la voce di Stefano De Martino.

La showgirl ha voluto nuovamente mostrare di essere insieme a Stefano. Il conduttore continua a non parlare del suo ritorno con Belen, è molto più riservato, ma la Rodriguez ha già lanciato diversi indizi, così da confermare senza dire niente in modo diretto. Dalle domeniche a casa di De Martino, al brevissimo video fatto a letto mentre l’ex ballerino stava dormendo. Belen sembra sempre più felice e pronta a condividere con tutti questo ritorno di fiamma.

La dedica uguale

Belen e Stefano si sono concessi una fuga d’amore, per godersi il tempo insieme. Belen mostra diversi dettagli, senza dire neanche una parola. Stefano De Martino è al telefono, parla di lavoro e Belen fa ascoltare a tutti la sua voce. Tra le stories i due hanno pubblicato la stessa canzone di Sangiovanni, come una dedica speciale da condividere insieme. Il brano è “Cielo dammi la luna” e ha un testo molto particolare.

“Io da umano come posso restituirti tutto coi limiti che ho, col tempo che finisce. Metti in conto già due figli e una casa sul frutteto, metti pure tutto quello che vuoi tu. Io da umano come posso se una vita non mi basta“. Belen e Stefano sembrano ancora più innamorati.