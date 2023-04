Berlusconi chiama i dirigenti di FI dall’ospedale: “Lavorate, non vedo l’ora di tornare in campo”

Il leader di FI, Silvio Berlusconi, ha chiamato i dirigenti del partito dall’ospedale, intimandogli di continuare a lavorare e rispettare gli impegni presi con il Governo. Inoltre, avrebbe affermato di non vedere l’ora di tornare nuovamente in campo.

Berlusconi chiama i dirigenti di FI dall’ospedale

Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla mattinata di mercoledì 5 aprile, continua a ricevere visite a ritmo incessante. Nella camera del Cavaliere, si susseguono familiari, amici storici e i collaboratori più stretti, determinati a stare accanto al leader di Forza Italia.

Così come in Italia, anche all’estero i giornalisti stanno seguendo con assiduità gli sviluppi che riguardano lo stato di salute dell’ex premier, noto in contesto internazionale per essere probabilmente il politico più influente degli ultimi trent’anni della storia italiana.

In questo concitato contesto, è bene sottolineare che i contatti tra Berlusconi e gli esponenti FI non avvengono soltanto in presenza.

“Lavorate, non vedo l’ora di tornare in campo”

Secondo quanto appreso da AdnKronos, nella giornata di mercoledì 7 aprile, Berlusconi avrebbe intrattenuto contatti costanti con i principali uomini di FI. Il Cav li starebbe spronando ad “andare avanti con il lavoro”.

Ad alcuni interlocutori, inoltre, l’ex premier avrebbe ribadito più volte di “non vedere l’ora di tornare in campo”. Le parole del leader forzista, quindi, sembrano smentire tutte le indiscrezioni diffuse nel corso degli ultimi giorni circa un eventuale cambio di direzione al vertice del partito, da un possibile congresso nazionale alla promozione di Antonio Tajani.