Bianca Atzei annulla il concerto: “Devo preservare la gravidanza”

Bianca Atzei annulla il concerto in Calabria per "preservare la gravidanza". Come sta?

Problemi per Bianca Atzei: la cantante, che da poco ha annunciato di essere incinta, si è vista costretta ad annullare un concerto. La scelta si è fatta necessaria perché il suo corpo le ha mandato “segnali” che lei non ha potuto ignorare al fine di “preservare la gravidanza”.

Bianca Atzei annulla il concerto per proteggere la gravidanza

Via Instagram, Bianca Atzei ha annunciato che il concerto previsto per domenica 7 agosto 2022 a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, è stato annullato. La cantante, che qualche settimana fa ha annunciato di essere incinta, ha avuto qualche problemino con la gravidanza. Ha annunciato:

“Ciao cuori, purtroppo sono costretta a rinunciare al concerto previsto per questa sera (domenica 7 agosto 2022, ndr) a San Marco Argentano con dispiacere per preservare la gravidanza”.

Le parole di Bianca Atzei

Bianca ha scritto:

“In questo ultimo periodo mi sto concedendo molto e cerco di essere sempre presente e nei miei concerti non mi risparmio mai. Ma alcuni segnali mi costringono a fermarmi per qualche giorno per garantire la mia sicurezza e quella della meraviglia che porto in grembo. Spero mi capirete e ci sia modo di rivederci a San Marco Argentano. Vi voglio bene”.

La Atzei non è entrata nei dettagli, ma ha ammesso che ha dovuto annullare il concerto per preservare la gravidanza.

Come sta Bianca Atzei?

Bianca ha fatto la scelta giusta perché niente è più importante del bambino che porta in grembo. Tempo fa, infatti, ha già vissuto la terribile esperienza dell’aborto spontaneo e adesso deve fare di tutto per preservare il primo frutto dell’amore che la lega al compagno Stefano Corti. I fan possono stare tranquilli: con un po’ di riposo, la Atzei tornerà sul palco più in forma che mai.