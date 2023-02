Bimba nasce in auto a Torino grazie all'aiuto della tassista

Una grande gioia è stata vissuta all’interno di un taxi sul quale una donna ha dato alla luce la piccola Aalina.

È accaduto a Torino dove la bimba è riuscita a nascere grazie al provvidenziale intervento della tassista Ivana che stava trasportando la donna all’ospedale proprio in quei concitati momenti. Sentita dall’ANSA, l’autista che presta servizio nella Cooperativa Taxi Torino, ha raccontato: “Ha emesso il suo primo vagito proprio nella mia auto”.

Bimba nasce in auto, la tassista: “Avevo le gambe molli per l’emozione”

La tassista ha spiegato che in seguito alla chiamata, aveva trovato ad aspettarla la famiglia intera.

Oltre alla madre c’erano anche il padre e le altre tre bambine. Per via del numero non poteva caricare tutti quanti, così sul mezzo era salita solo la donna: “Lui voleva che andassimo tutti insieme in ospedale ma io non potevo caricare cinque persone. Avrebbe dovuto specificarlo nella telefonata anche se, naturalmente, nella concitazione del momento non deve averci pensato”.

È stato però durante il tragitto verso l’ospedale che è accaduto l’imprevisto: “Ho cercato di mantenere la calma.

‘Respiri’, le dicevo, ‘stia serena’”. Poche centinaia di metri più in là la partoriente ha esclamato: “ho le spinte”.

Il momento del parto

Da quel momento in poi è partita la corsa contro il tempo. Il mezzo, dopo aver percorso l’ultimo tratto, ha dovuto infine fermarsi proprio davanti l’ospedale Maria Vittoria: “Quando siamo arrivati davanti all’ospedale e ci siamo fermati le ho sfilato i pantaloni.

La testina della bimba era già fuori. I sanitari sono arrivati subito dopo e devo ammettere che si sono dovuti occupare anche di me. Ma è stata un’esperienza bellissima. E ora sono davvero molto felice”.