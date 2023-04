Un ragazzo di 20 anni è salito su un taxi con un machete, a Bologna. Il tassista ha raccontato che non ha preso bene la sua decisione di portare a casa prima due ragazze a bordo.

Bologna, cliente sale sul taxi con un machete: “Sotto casa ti farò male”

“Sotto casa ti faccio male” ha detto un 20enne ad un tassista, minacciandolo per aver portato a casa prima le ragazze che aveva a bordo. I carabinieri lo hanno arrestato, come riferito da Bolognatoday. La vittima è un tassista di 30 anni, che ha raccontato quanto accaduto. “Alle 2:30 ho caricato in via Zamboni questo ragazzo dai lineamenti nordafricani insieme a due ragazze, sue coetanee e connazionali. La corsa prevedeva varie tappe prima della destinazione finale” ha raccontato, anche se i carabinieri hanno specificato che si tratta di un bolognese. Già durante il viaggio il giovane ha iniziato a manifestare agitazione.

Il cliente ha minacciato il tassista

“Il ragazzo era molto alterato, ha cominciato a minacciarmi, dicendomi che una volta arrivati sotto casa sua mi avrebbe fatto del male e altre cose del genere” ha raccontato il tassista, spiegando che dopo che sono scese le ragazze la rabbia e le minacce sono aumentate e che ha provato a costringerlo ad andare in una strada chiusa, contestando il fatto che non aveva portato le due ragazze a casa sua. “Lui, nonostante tutte le minacce e la destinazione a vicolo cieco, non voleva uscire dall’auto, prima della destinazione. Ho preferito chiamare dentro in centrale e segnalare la situazione” ha aggiunto il tassista.