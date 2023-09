Milioni di italiani sono in fervente attesa del bonus benzina, la misura varata dal Governo per venire incontro a chi, in un periodo particolamente complesso di inflazione alle stelle, fatica non soltanto a rifornirsi di greggio ma in generale anche ad arrivare alla fine del mese. Come riporta in anteprima l’Ansa, ad ogni modo, la cifra complessiva proposta potrebbe deludere più di qualcuno.

Bonus benzina in arrivo: solo 104 milioni a fronte di entrate di 5,6 miliardi per l’erario

Nonostante da maggio siano arrivati all’erario circa 5,6 miliardi di euro tra Iva e accise, la cifra per il bonus benzina anticipata dall’Ansa fa riferimento a “soli” 104 milioni di euro complessivi. Si tratterebbe, in termini pratici, di circa 80 euro per l’acquisto di benzina a famiglia, pensati per i nuclei familiari meno abbienti.

Se i numeri fossero confermata – come spiega anche il Codacons – si tratterebbe di far tornare ai cittadini lo 0,7% dei 5,6 miliardi di euro costati agli italiani in termini di tasse tra effetti diretti e indiretti. “Una goccia nel mare”: così l’associazione ha commentato (sdegnata) la cifra. La misura dovrebbe essere varata ufficialmente lunedì 25 settembre.

Prezzi della benzina ancora in aumento

Nel frattempo, non sembra volersi arrestate l’escalation dei prezzi della benzina: dallo scorso maggio i prezzi del carburante hanno subito un aumento costante al punto che oggi la benzina registra un incremento del +10,5% rispetto a 4 mesi fa.