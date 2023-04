Dopo la proroga decisa dal governo che sul tema fa capo al ministro dell’economia Giancalo Giorgetti torna il bonus mobili per il 2023: come funziona e a chi spetta. Per l’anno in corso resta accessibile con un incremento al limite previsto ma a precise condizioni. Si tratta del bonus per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Più specificamente è una detrazione pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 8.000 euro. Ci sono state novità: la Legge di Bilancio ha incrementato di 3.000 euro il limite previsto per gli acquisti di quest’anno.

Bonus mobili 2023: come funziona

E per ottenerlo? Sarà necessario arredare un immobile oggetto di ristrutturazione pagando con bonifico o carta di debito o credito. L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida a gennaio con tutte le istruzioni del caso. Il bonus mobili è stato introdotto dal DL numero 63 e prorogato dalla Manovra dello scorso anno fino al 2024. Ed in cosa consiste? Sostanzialmente in una detrazione IRPEF della metà delle spese sostenute sul tema d’ambito. Il bonus mobili non è un agevolazione indipendente ma è strettamente legata “alla fruizione della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio”. E i requisiti? Acquisto nel 2023 di mobili ed elettrodomestici nuovi e appartenenti alle seguenti classi: non inferiore alla classe A per i forni; non inferiore alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie; non inferiore alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

I tempi e le modalità per usufruirne

E ancora: realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici ma sempre residenziali. Questo con il timing a decorrere dal primo gennaio dell’anno precedente a quello in cui si comprano i beni e sempre con pagamento tramite bonifico o carta di debito o credito.