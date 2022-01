Brasile, parete di roccia crolla su alcune imbarcazioni: due morti

Almeno 32 feriti e 2 morti, questo il drammatico bilancio del l crollo di una parete rocciosa nello Stato di Minas Gerais in Brasile.

Una drammatica vicenda ha sconvolto, nel primo pomeriggio di sabato 8 gennaio, lo Stato brasiliano di Minas Gerais. Una parete rocciosa è crollata colpendo alcune imbarcazioni che, proprio in quel momento avrebbero trasportato alcuni turisti. Da quanto si apprende da CNN Brasil sarebbero almeno 32 i feriti, mentre le vittime potrebbero essere almeno 2.

#Capitólio, Minas Gerais: a stone wall collapsed and fell on 3 boats. Initial information speaks of 1 dead and 15 wounded pic.twitter.com/TtyWnWU8xO

— Bellum et Pax 🇧🇷 (@BellumPaxBR) January 8, 2022