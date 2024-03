Quattro dipendenti di un’azienda di Mairano sono finiti in ospedale dopo aver mangiato una torta all’hashish. Gli uomini si sono sentiti male a fine turno.

Brescia, mangiano torta all’hashish: quattro colleghi in ospedale

Quattro dipendenti di un’azienda di Mariano, in provincia di Brescia, si sono sentiti male alla fine del loro turno. L’allarme è scattato per una sospetta intossicazione. Quando sono intervenuti i sanitari del 118 i quattro colleghi hanno dovuto ammettere di essersi divisi una torta all’hashish prima di sentirsi male.

Brescia, mangiano torta all’hashish: come è andata

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 marzo. I dipendenti sono stati portati in ospedale per effettuare ulteriori controlli, ma nessuno ha subito conseguenze. Il più grave avrebbe perso conoscenza, ma tutto si sarebbe risolto per il meglio. Uno dei quattro, invece, avrebbe rifiutato il trasporto in pronto soccorso.