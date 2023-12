Britney Spears, al padre è stata amputata una gamba: "Stava per morire"

Jamie Spears, il padre di Britney Spears, avrebbe subito l’amputazione di una gamba a causa di una grave infezione.

Britney Spears: il padre operato

Britney Spears oggi non avrebbe più praticamente alcun rapporto con suo padre Jamie, che per anni è stato il suo tutore legale e ha avuto la custodia dei suoi beni finanziari. Secondo indiscrezioni nei mesi scorsi l’uomo sarebbe precipitato nuovamente nei suoi problemi d’alcolismo e, a causa di una grave infezione, gli sarebbe stata amputata una gamba. Sulla questione al momento non sono emerse conferme e, da quando sua figlia ha ottenuto la libertà dalla custodia grazie ad un verdetto del tribunale, Jamie Spears è praticamente sparito dal mondo dei riflettori.

Nel frattempo sono sempre di più i fan dei social preoccupati per le condizioni dell’ex Reginetta del Pop che, sui social, continua a pubblicare video osé o sempre più inquietanti. Secondo indiscrezioni la Spears soffrirebbe di una grave forma di disturbo bipolare e non avrebbe affrontato le cure necessarie. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulle condizioni della famosa cantante e sulla sua vita privata (da alcuni mesi è tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Sam Asghari).