Brunch Electronik Festival: 5 artisti da non perdere

Dopo un lungo percorso di dieci anni, uno dei nomi più rinomati nell’ambito della organizzazione di eventi di musica elettronica europea è pronto a passare a un livello superiore. La prima edizione del Brunch Electronik Festival avrà luogo a Barcellona dall’11 al 13 agosto: per i primi due giorni il Parc del Fòrum sarà lo scenario principale, con cinque palchi dedicati alla musica techno, tech-house, melodica, house e performance live. Mentre domenica sarà la volta dei Jardins de Joan Brossa, trasformando la giornata in un’esperienza musicale unica. Alla celebre Sala Apolo, invece, l’after party con sonorità all’avanguardia a cura di artisti provenienti da tutte le sfaccettature della musica elettronica.

Oltre alla musica, il Brunch Electronik Festival offre anche una vasta gamma di attività: dalle lezioni e workshop musicali ai giochi interattivi, rivolti ad adulti e bambini. A patrocinare la kermesse anche organizzazioni come il gruppo anti-omofobia di Barcellona OCH, che informeranno, educheranno e rafforzeranno l’impegno di lunga data dell’evento verso l’inclusività e il rispetto.

Una vasta selezione di stand alimentari, inclusi quelli vegani e vegetariani, sarà disponibile, con una rigorosa politica di utilizzo di prodotti locali che limita l’impatto ambientale: tra i progetti attivi per il 2023 ci sono pulizie delle spiagge e donazioni di cibo avanzato a ONG come Social Fooding.

Con tre location, cinque palchi e decine di dj provenienti da tutto il mondo, non sarà facile decidere a quali act presenziare: ecco perché, come di consueto, notizie.it ha selezionato i 5 artisti da non perdere alla prima edizione di Brunch Electronik Festival.

Little Dragon

Gruppo svedese formato dai compagni di scuola Erik Bodin (batteria e percussioni), Fredrik Wallin (basso), Håkan Wirenstarnd (tastiere) e Yukimi Nagano (voce), i Little Dragon continuano a registrare nell’oasi musicale del loro studio di Göteborg – lo stesso in cui hanno lavorato per quasi 20 anni – e nel loro nuovo album Slugs of Love, uscito il 7 luglio per la prestigiosa etichetta Ninja Tune, hanno racchiuso l’intera gamma delle loro diverse influenze musicali individuali. Combinano elettronica sperimentale, pop e soul, creando melodie ipnotiche: in Slugs of Love hanno collaborato con Damon Albarn in Glow, una “lenta cavalcata glitterata verso un sogno ad occhi aperti nel paese delle meraviglie” e con il rapper JID nel singolo Stay, una canzone che racconta gli alti e bassi di una relazione.

Ida Engberg

L’icona techno svedese Ida Engberg ha raggiunto il culmine di una carriera di successo grazie al suo amore per la musica e alla passione per la scena techno underground. Ha pubblicato musica su alcune delle più grandi etichette del settore, tra cui Drumcode, Crosstown Rebels e Truesoul. Il suo stile è una techno ipnotica, con suoni profondi e stravaganti e sfumature melodiche che guidano i suoi set con un’energia implacabile. Il viaggio di Ida l’ha portata su alcuni dei palcoscenici e degli eventi più iconici del mondo, tra cui Tomorrowland, Coachella e Exit Festival, ma è a Ibiza il posto dove è di casa. Da quest’estate, Ida ha debuttato infatti con Mystyk al Club Chinois: si tratta della prima artista donna ad avere una residenza a Ibiza per un’intera stagione.

Tama Sumo

Icona della scena techno di Berlino, Tama Sumo incarna la passione per la musica elettronica. Nata a Francoforte, si è radicata nella capitale tedesca, guadagnandosi fama internazionale per le sue selezioni eclettiche e coinvolgenti. Sin dagli anni ’90, Tama Sumo ha regalato energia e vitalità alle piste da ballo di tutto il mondo, mescolando abilmente house, disco e suoni deep. Come resident al club panoramico Berghain, ha guidato l’evoluzione della scena underground, riscuotendo ammirazione per la sua autenticità e dedizione. La sua abilità nell’instaurare connessioni emotive attraverso la musica è il marchio distintivo delle sue performance, trasportando il pubblico in un viaggio sonoro che unisce passato e presente. Tama Sumo è più di una DJ: è un’artista che celebra la diversità musicale e la cultura della pista da ballo.

Sofia Kourtesis

Nata in Lima, Perù, e cresciuta a Berlino, Sofia Kourtesis è una DJ e produttrice che si distingue per il suo talento eclettico nel mondo della musica elettronica. Con un background musicale multiculturale, le sue tracce fondono elementi di house, techno e suoni etnici, creando un mix unico e coinvolgente. Le sue produzioni, rilasciate su etichette di spicco, testimoniano la sua abilità nel plasmare paesaggi sonori avvincenti e sperimentali. Con la sua passione contagiosa per l’innovazione, Sofia Kourtesis è diventata una figura ispiratrice nella scena elettronica contemporanea: il 27 ottobre uscirà per Ninja Tune il suo album di debutto, Madres, anticipato dal singolo Si Te Portas Bonito, già disponibile.

Shimza

Originario di Tembisa, Sudafrica, DJ Shimza è una forza creativa nella scena musicale internazionale. Intraprendente produttore e performer eccezionale, ha mescolato influenze afro-house, tech e soulful, creando un sound distintivo. Dalle sue prime radici nel township, Shimza ha forgiato un percorso straordinario verso la vetta, suonando in rinomati festival e club in tutto il mondo. Fondatore di “One Man Show”, l’evento annuale cresce ogni anno, unendo la comunità attraverso la musica. La sua abilità nell’innovazione si riflette nei suoi set e nelle produzioni originali, spingendo i confini della musica dance. Con un impegno costante per la crescita artistica e il sostegno alla giovane generazione di talenti, DJ Shimza incarna l’essenza della passione e dell’ambizione nell’industria musicale globale