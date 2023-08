La vettura era parcheggiata in un'area condominiale in via San Massimo, Piano di Sorrento

Giallo in provincia di Napoli: nella giornata di oggi, giovedì 17 agosto, intorno alle 12:30 i carabinieri di Sorrento hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna, identificata, all’interno del bagagliaio di un’auto a Piano di Sorrento.

Leggi anche: https://www.notizie.it/morte-mariarosa-turturiello-risultati-autopsia-arresto-cardiaco/

La ricostruzione

La vettura era parcheggiata in un’area condominiale in via San Massimo, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Sorrento che hanno iniziato le indagini. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, la donna che è stata uccisa stava aprendo il bagagliaio dell’auto per prendere la spesa quando si sarebbe avvicinato a lei un uomo, vestito di nero, che l’ha accoltellata più volte prima di scappare in motorino. La zona è, attualmente, tutta transennata.

Leggi anche: https://www.notizie.it/ivan-loisin-morto-incidente-forte-dei-marmi-amici-organizzano-colletta-funerale/

Carabinieri sul posto

I Carabinieri sono stati avvisati da un cittadino che avrebbe visto il corpo nell’auto, in questi momenti sono sul posto e stanno analizzando telecamere e raccogliendo testimonianze. Il cofano della macchina era aperto, il corpo della donna era visibile: questo lo scenario subito dopo l’omicidio. “Il corpo non è stato ancora ispezionato e si attende il medico legale per l’identificazione completa“, hanno spiegato i militari. Nei pressi della chiesa della Trinità, poco distante dall’omicidio, si è formata una folla di curiosi.

Identificata la vittima

Nelle ore successive la vittima è stata identificata. Si chiamava Anna Scala, originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, e aveva 56 anni. La donna, da quanto emerso, aveva denunciato il suo ex per stalking. Sono stati ritrovati anche la lama che ha ucciso la donna e il cappellino che avrebbe indossato l’assassino.