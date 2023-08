Calciomercato Inter, è fatta per Sommer: il portiere è in arrivo dal Bayern...

L'Inter sta per ufficializzare il suo nuovo poriere: chiusa la trattativa di calciomercato per Sommer

Dopo gli addii in successione di Handanovic, Cordaz e, soprattutto Onana, l’Inter si è trovata nella particolare situazione di non aver nessun portiere in rosa se non il giovanissimo Stankovic. Dopo un mese di trattative, sembra però essere arrivato vicino il momento dell’ufficializzazione dell’acquisto di Yann Sommer.

Calciomercato Inter, in arrivo Sommer: è fatta per il portiere del Bayern Monaco

Inter e Bayern Monaco non hanno trovato un accordo economico per il trasferimento dell’esperto portiere svizzero e la società nerazzurra non è più intenzionata ad aspettare. Per questo motivo, Marotta e Ausilio sono convinti, dopo aver già preso accordi con Sommer, di attivare la clausola rescissoria presente nel contratto di Yann con i bavaresi. Oggi o domani, secondo gli esperti di calciomercato, saranno completate anche le ultime burocrazie e Sommer diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter.

Scamacca o Beto: chi sarà il prossimo attaccante nerazzurro?

Con Dzeko e Lukaku che sono partiti da Milano, il belga non senza polemiche, la squadra di Inzaghi ha la necessità di firmare anche un nuovo attaccante. Il solo Thuram, con Lautaro Martinez a fianco, infatti non può bastare. La società vorrebbe acquistare dal West Ham il romano Gianluca Scamacca, ma il club inglese non vuole svendere la punta classe ’99. I fondi dell’Inter non sono illimitati e per non pagare 30 milioni di cartellino, i dirigenti nerazzurri potrebbero decidere di cambiare obiettivo. Tra tutti i nomi che sono stati fatti fino ad oggi sembra essere quello di Beto dell’Udinese il più plausibile. Il numero 9 dei friulani non ha un prezzo elevatissimo e per caratteristiche tecniche sembra essere il più assimilabile a Lukaku.