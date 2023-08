L'Inter scuote il calciomercato estivo con l'arrivo di Samardzic, in prestito dall'Udinese.

Nuovo colpo a suon di milioni per il calciomercato estivo. L’Inter sta per ufficializzare il prestito oneroso del centrocampista, ormai ex Udinese, Lazar Samardzic.

Calciomercato: primo colpo dell’Inter con l’acquisto di Samardzic

Cinque anni per 2 milioni a stagione. Il reparto di Simone Inzaghi si è aggiudicato il centrocampista tedesco, naturalizzato serbo, Lazar Samardžić in forza all’Udinese. Il calciatore indosserà la casacca nerazzurra dalla prossima stagione di serie A, potenzialmente per 5 anni, ma con obbligo di riscatto nel 2024 con obbligo di riscatto. L’operazione è costata 5 milioni, più 2 di bonus, cedendo Giovanni Fabbian all’Udinese. Il prestito complessivo si aggira tra i 18 e i 25 milioni di euro.

La firma del contratto è attesa entro le prossime 48 ore.

Calciomercato 2023: chi ha speso di più

L’estate 2023 sarà una delle più bollenti per il calciomercato nel mondo. Transfermarkt ha elaborato i primi dati delle squadre che sinora hanno speso di più nel mondo.

Al primo posto c’è l’Arsenal, militante nella Premiere League inglese, che ha già sborsato 211,7 milioni di euro. Seguono il team saudita Al-Hilal (176,62 milioni) e la società francese Psg Paris Saint-Germain Football Club di proprietà della Qatar Investment Authority del magnate qatariota Nasser Al-Khelaïfi (138 milioni), al centro di indagini internazionali.

Nella top 20 ci sono due italiane: Milan undicesima (90,5 milioni di euro spesi) e Juventus tredicesima squadra più spendacciona nel mondo (77,6 milioni di euro).