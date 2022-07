Caldo: consigli antiafa per un po’ di refrigerio

Evitare di uscire nelle ore maggiormente calde della giornata, tenere chiuse le tapparelle durante il giorno, sono metodi efficaci per il caldo.

Sebbene in alcune regioni del nord le temperature si siano abbassate, grazie agli acquazzoni, al sud e nel resto d’Italia, il caldo continua a farsi sentire e si boccheggia con il termometro che tocca cifre record. Vediamo cosa fare per proteggersi e come riuscire a tollerarlo per avere un po’ di frescura e correnti meno umide.

Caldo

In questo clima di caldo torrido e difficile da tollerare per chiunque, i bambini e gli anziani sono i soggetti che preoccupano maggiormente proprio perché sono i più fragili. Un periodo in cui le giornate asfissianti sono messe a dura prova per tutti quei soggetti che sono cardiopatici o affetti da patologie croniche.

In questo periodo, il corpo e la salute sono messi a dura prova, soprattutto per le giornate torride e afose che si stanno vivendo, anche se al nord la pioggia ha rinfrescato un po’ dando tregua e sollievo. In questa fase, i vasi sanguigni tendono a dilatarsi con un aumento della sudorazione e la pressione arteriosa si abbassa con il cuore che lavora in modo intenso per cercare di andare incontro a questi cambiamenti.

Con l’avanzare dell’età, si va incontro a cambiamenti climatici che alterano l’organismo. Il troppo caldo e le temperature eccessive sono dannose per chiunque, ma per anziani e bambini è bene avere un occhio di riguardo. Inoltre, si è maggiormente esposti al colpo di calore, soprattutto se si hanno problemi di diabete o di altre malattie cardiovascolari.

Per questa ragione, si rischia di andare incontro a un colpo di calore con un innalzamento della temperatura corporea e una serie di cambiamenti che si verificano, come cute rossa, disturbi dell’equilibrio, tremori e convulsioni. Sono tutti sintomi da controllare in modo accurato, altrimenti si rischia di nuocere gravemente alla salute.

Caldo: i consigli antiafa

Per tutti coloro che soffrono particolarmente il caldo e che vanno incontro a particolari disagi, è fondamentale seguire alcuni importanti e utili consigli. Il Ministero della Salute, ogni anno, durante il periodo estivo, a causa del caldo eccessivo e anomalo di questi mesi, stila una lista di consigli e suggerimenti da seguire in modo da proteggersi da queste giornate.

Per prima cosa, non è mai consigliato uscire di casa nelle ore più calde della giornata che solitamente è la fase tra le 11 e le 17. Nel caso si dovesse uscire per qualche incombenza o appuntamento importante, è bene portare sempre con sé una bottiglietta d’acqua in modo da idratarsi e ripararsi usando un cappello oppure una bandana.

Per coloro che ci tengono alla propria forma fisica e non rinunciano a praticare sport, neanche con questo clima incandescente, si potrebbe fare attività sportiva la mattina presto, magari poco prima delle 7, prima di recarsi al lavoro o la sera intorno alle 20 quando le temperature scendono e si respira un po’ di aria fresca.

Durante la notte è consigliabile tenere aperte le finestre anche per favorire il ricambio dell’aria e lasciarle chiuse durante il giorno evitando di far entrare i raggi solari. Cercare di rinfrescare l’ambiente nel quale si soggiorna con un climatizzatore o condizionatore come Artic Cube e vestirsi con tessuti naturali come il lino o cotone.

Caldo: la soluzione migliore

Considerando che il caldo è davvero opprimente e in casa è difficile soggiornare a causa delle alte temperature, con l’ambiente che sembra un forno, un buon condizionatore portatile come Artic Cube, è sicuramente la soluzione ideale per far fronte al clima torrido. Un dispositivo che, in poco tempo, raffredda gli ambienti avendo così aria fresca dove poter stare.

Un apparecchio molto elegante, dalle dimensioni contenute e compatte, da portare con voi ovunque: non solo in casa, ma anche in ufficio, nella camera dei bambini, oppure in camper e macchina durante i viaggi o in vacanza. Bisogna soltanto aggiungere un po’ di acqua nel serbatoio, collegarlo all’unità e poi accenderlo.

Artic Cube rinfresca la casa in pochi istanti grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua che entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. L’acqua evapora e rilascia aria fredda con cui rinfrescare gli ambienti di casa. Ha dei filtri che rimangono bagnati per circa 8 ore prima di doverli nuovamente cambiare.

Un mini condizionatore portatile efficace e il migliore, anche per il rapporto qualità prezzo. È silenzioso, per cui non disturba, permettendo di riposare tranquillamente e dormire serenamente senza svegliarsi madidi di sudore. Artic Cube non ha solo la funzione di refrigerante, ma anche di purificante e umidificatore della casa con l’aria che è sempre pulita, dal momento che non usa gas o refrigeranti chimici.

Oltre a questo apparecchio, è possibile trovare anche il filtro, la spina e il cavo di alimentazione, compreso il manuale delle istruzioni.

