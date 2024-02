Leo Gassmann, dopo aver vinto nella categoria nuove proposte a Sanremo 2020, si è buttato nella recitazione, come da tradizione familiare. Il giovane attore ha debuttato nel film biopic, in onda su Rai1 e diretto da Alessandro Angelini, Califano. Ed è stato un successo.

Califano

Leo Gassmann interpreta la vita tormentata del celebre cantautore italiano, interprete di brani come “Tutto il resto è noia” e “Minuetto”.

Nel film viene ripercorsa la vita di Franco Califano, dagli inizi nella Roma degli anni ’60, alle amicizie, gli amori, il successo, il trasferimento a Milano, la vicinanza al boss Francis Turatello, gli eccessi, la solitudine, la prigione.

Il film è stato un successo, totalizzando 4,17 milioni di spettatori.

Alessandro Gassmann tra gli spettatori

Ad aver seguito il film non poteva mancare l’orgoglioso papà di Leo Gassmann, Alessandro, che non ha mancato di sottolineare la sua emozione con un gesto molto semplice. L’attore ha condiviso su X un fotogramma del biopic in cui si vede Califano (Leo Gassmann) incidere una canzone in studio. Scrive Alessandro Gassmann, in didascalia alla foto, riferendosi al figlio: “Ti amo”