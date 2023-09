Can Yaman avrebbe aggredito una commerciante: "Hanno dovuto trattenerlo in 4"

Can Yaman si trovava a Civita Castellana assieme a Francesca Chillemi per le riprese di "Viola come il mare 2".

Can Yaman sarebbe stato protagonista di un’aggressione a una commerciante nella cittadina di Civita Castellana (Viterbo). Non si tratta di una recita, ma corrisponderebbe tutto alla verità, almeno secondo le dichiarazioni della presunta vittima. La donna avrebbe infatti subito la furia dell’attore turco, in città assieme alla collega Francesca Chillemi per girare “Viola come il mare 2”.

Can Yaman, la commerciante: “Sequestrata nel mio negozio”

Barbara Nelli, proprietaria di un negozio in piazza Matteotti, ha raccontato al Messaggero: “Sono stata letteralmente sequestrata nel mio negozio e poi aggredita”. Autore del sequestro sarebbe stato lo stesso Yaman, infastidito dal volume troppo alto della musica nel negozio di Barbara. Sembra che il volume troppo alto disturbasse i protagonisti della serie tv, tra cui l’ex miss Italia Francesca Chillemi, durante le riprese. La donna ha continuato: “Hanno dovuto trattenerlo in quattro perché voleva avventarsi contro di me. Ha anche dato un calcio a una delle persone che tentavano di tenerlo fermo. Io mi sono spaventata moltissimo”. Dopo l’incidente, la produzione avrebbe offerto a Nelli 600 euro come risarcimento, ma la donna ha rifiutato l’offerta.

La ricostruzione della vicenda

La troupe di “Viola come il mare 2” è giunta a Civita Castellana lunedì 4 settembre, causando la chiusura al traffico dell’intera piazza Matteotti e la chiusura delle saracinesche dei negozi. Questa situazione ha causato problemi a Barbara Nelli, la cui attività si trovava proprio nel luogo delle riprese. Da lunedì, non ha potuto accogliere clienti né ricevere pacchi dai corrieri. Nelli ha protestato contro questa situazione sia con la produzione che con l’amministrazione comunale, chiedendo un risarcimento economico per i mancati introiti della settimana. Si è resa disponibile a mostrare gli incassi giornalieri per dimostrare la sua onestà nell’affrontare la situazione.

Giovedì mattina, la donna è andata al suo negozio per fare pulizie, ma non avrebbe potuto uscire o ricevere clienti a causa delle riprese in corso. Ha acceso la radio per tenersi compagnia, ma è stata interrotta da due persone che le hanno chiesto di spegnere l’apparecchio. In quel momento, Can Yaman sarebbe dunque arrivato, visibilmente arrabbiato, e avrebbe iniziato ad aggredire Barbara verbalmente. Come informa Leggo, Francesca Chillemi sarebbe intervenuta per calmare e soccorrere la donna.