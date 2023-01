Capodanno in casa per Mara Venier: chi c''era con lei

Capodanno in casa per Mara Venier: chi c''era con lei

Capodanno in casa per Mara Venier: chi c''era con lei

Il 2022 se n’è andato e con esso è arrivato il 2023.

Sono stati diversi i VIP che in queste ultime ore hanno condiviso i momenti più salienti dei loro festeggiamenti. Tra questi non poteva mancare la “signora della domenica” Mara Venier che in una serie di storie su Instagram ha mostrato come ha salutato l’arrivo del nuovo anno, dai preparativi per il momento clou degli auguri sul terrazzo dove non potevano certo mancare la musica e le luccicanti “stelline”.

Capodanno, come ha dato il benvenuto al nuovo anno Mara Venier

La conduttrice ha mostrato in una delle prime stories come ha addobbato la casa. Tutto è all’insegna della semplicità in pieno stile “zia Mara”. C’è di più perché Mara Venier ha tenuto a precisare che non ha camerieri in casa: “Dovevo andare a cena da amici e invece ho deciso di fare tutto a casa. Siamo 9,10,11… dopo le prove sono corsa a casa e ho cucinato. Non ho le cameriere (breve panoramica del soggiorno ndr.)…”.

Si è poi recata in cucina dove ha mostrato lasagne e gateau di patate (da infornare) e le lenticchie a cui avrebbe aggiunto un cotechino.

E l’outfit? Mara Venier ha optato per un abito lungo di colore argentato e capelli sciolti: “Arrivano gli amici e poi dal mio terrazzo vi farò vedere i fuochi d’artificio più belli di Roma”, ha spiegato.

Tra gli invitati anche Alberto Matano e Riccardo Mannino

Dai preparativi ai festeggiamenti è stato un attimo e così a casa di Mara Venier si è accesa la festa, tra foto, canti e balli. Tra gli scatti condivisi anche uno dove la vediamo seduta sul divano con l’attore Jerry Calà e il neomarito di Alberto Matano, Riccardo Mannino, infine sul terrazzo dove con un cappello colorato sulla testa e le “stelline” in mano Mara, il marito e gli invitati hanno atteso l’arrivo del 2023.