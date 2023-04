Caprices 2023: 5 artisti da non perdere

Caprices Festival festeggia la sua ventesima edizione : dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile 2023 a Crans Montana tutto il meglio della musica elettronica, tra attività montane, eccellenze gastronomiche e viste mozzafiato. I 5 artisti da non perdere secondo Notizie.it

Il Caprices Festival è il più prestigioso festival di musica elettronica che si tiene in Svizzera, a Crans-Montana, e si accinge a celebrare, dal 7 al 16 Aprile, la sua ventesima edizione con due weekend consecutivi. Caprices proporrà, come di consueto, una programmazione con molti artisti internazionali, nuovi palchi, un’esperienza di produzione di alto livello, nonché attività sportive invernali come lo sci e lo snowboard. Uno dei festival da non perdere, come da noi già segnalato in un precedente articolo.

Dalla prima edizione, di quattro lustri orsono, il festival si è evoluto ed è cresciuto nel corso degli anni diventando un appuntamento importante anche oltre i confini elvetici: uno dei fattori che lo rendono unico è la vista panoramica delle Alpi, ma anche le experience extra-musicali di una località come Crans-Montana fanno la loro parte, tra eccellenze gastronomiche, attività montane e spa.

Cinque in totale i palchi per questa ventesima edizione: dall’iconico Modernity Stage, ubicato in una tensostruttura a 2.200 metri d’altezza con vista mozzafiato, al The Forest Stage, che deve il suo nome al bosco in cui è ubicato; e poi il The Club, The Moon Stage con le sue tecnologie d’avanguardia e il The Dome Stage. Con una programmazione ricchissima su cinque diversi palchi, non c’è che l’imbarazzo della scelta: tuttavia, abbiamo scelto 5 act da non perdere della lineup del Caprices.

Jeff Mills

Definire Jeff “The Wizard” Mills, come dj e produttore sarebbe riduttivo: l’artista di Detroit è uno dei pionieri della musica elettronica, e i suoi album e singoli hanno contribuito a definire il genere della techno. Membro fondatore della Underground Resistance, Jeff Mills è stato estremamente prolifico nel corso della sua lunga carriera, spingendo continuamente in là i confini della creatività e delle sue performance. L’ultima sua fatica è “Metropolis Metropolis”, una colonna sonora del lungometraggio di Fritz Lang del 1927. Del resto, come diceva Arlene Croce, “un capolavoro non trascende la sua epoca, ma la perpetua”.

Bedouin

Bedouin è il duo artistico composto da Tamer Malki e Rami Abousabe. Insieme condividono un’ampia visione sonora che attinge dalle loro diverse influenze, tra heritage mediorientale, educazione occidentale e viaggi in giro per il mondo. Come musicisti, cantanti, cantautori e polistrumentisti, hanno aperto la strada a un suono distintivo e senza tempo che ha fatto ballare i fan provenienti da ogni angolo del mondo. In attesa del loro album di debutto “Temple of Paradise”, al Caprices si ballerà sulle note di “Voices of my Head”, primo singolo estratto del disco in uscita per la loro label Human by Default.

TSHA

La musica di TSHA è una miscela solare di progressive house, afro-house, rave e dance-pop. La produttrice e DJ londinese si è fatta un nome per la prima volta con l’uscita del suo EP di debutto nel 2018, Dawn, che le valse un contratto con Ninja Tune e l’attenzione di Bonobo, che lo ha inserito nel suo mix Fabric Presents dell’anno successivo. Capricorn Sun, il suo attesissimo album di debutto, è uscito nel 2022 per Ninja Tune. Registrate durante la pandemia, le dodici tracce di Capricorn Sun mantengono le promesse dei precedenti EP e singoli di TSHA, incapsulando alla perfezione un mix emotivo di elettronica underground e sensibilità pop.

Layla Benitez

L’approccio alla club culture per Layla Benitez è iniziato in tenera età, accompagnando il padre alle sue serate in discoteca. E non stiamo parlando di un padre e di un dj qualunque, ma di una leggenda assoluta, John ‘Jellybean’ Benitez, tra gli autentici e indiscussi profeti della musica house. Diventando grande, Layla Benitez ha iniziato a farsi strada in party undeground in giro per il mondo per poi diventare presenza ricorrente nei party di Ibiza, Miami e Mykonos. Il suo stile? “Indie-dance meets dark disco”, per utilizzare le sue stesse parole.

Arodes

Arodes è attualmente uno degli artisti in più rapida crescita nel panorama della musica dance. In due anni, il dj spagnolo (con un passato da calciatore professionista) è passato da essere un emergente pressoché sconosciuto a un artista con date in tutto il mondo. Le sue melodie profonde e organiche uniscono e fanno ballare gli ascoltatori attraverso i continenti: da Tulum a Londra, passando per Miami e Ibiza scorre il ritmo di Arodes. Nel curriculum vanta remix di artisti del calibro di Kashovski e Lost Frequencies, ma al Caprices speriamo di ascoltare qualcuna delle sue ultime produzioni, come il singolo “Where Do We Go”.

