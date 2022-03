Caro carburanti, prezzi di diesel e benzina in calo dopo 3 mesi e mezzo

Dopo quasi 4 mesi in cui il caro carburanti ha messo in difficoltà automobilisti, trasportatori e anche benzinai: il prezzo di benzina e diesel è in calo

Caro carburanti, cosa sta succedendo in Italia coi prezzi di benzina e diesel

Come sappiamo, in Italia il caro carburanti dovuto a diversi fattori, tra i quali spiccano l’iva e le famose accise, ha messo in grave difficoltà gli automobilisti, ma anche gli autotrasportatori e i benzinai. Quotidiano Energia sottolinea però che oggi, per la prima volta dopo quasi quattro mesi, le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso in discesa. Da questo dipenderà un inevitabile, seppur lieve calo dei prezzi di benzina e diesel nel nostro Paese.

Quanto costano benzina e diesel in Italia

Da oggi Eni, IP e Tamoil hanno tagliato di 5 centesimi il prezzo sia del diesel sia della benzina, Q8, invece, fa registrare un ribasso di 5 centesimi al litro sulla benzina e di 7 centesimi al litro per quanto riguarda il diesel. Attualemente il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 2,219 euro al litro, il gasolio si attesta, invece a 2,225 euro al litro.

Nella modalità servita, invece, i prezzi ovviamente salgono: il costo della benzina è mediamente di 2,328 euro al litro, più alto ancora il diesel arrivato a 2,342 euro al litro.