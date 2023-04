Cassino, incidente sulla via Appia: quattro feriti

Quello avvenuto nella serata di ieri, 3 aprile, è l’ennesimo incidente stradale di questi ultimi mesi sulla via Appia. Due automobili si sono scontrate a Cassino, nella provincia di Frosinone. Intervengono i sanitari del 118, ma ci sono quattro feriti.

L’incidente è avvenuto nel corso della serata di ieri, 3 aprile, attorno alle ore 21, quando due automobili si sono scontrate lungo la strada che collega la Cassino con i comuni della Valle dei Santi e l’Ato casertano. All’incrocio di via San Cesareo, una Ford Fiesta e una Alfa Mito sono venute a collidere in una dinamica che non è ancora stata accertata.

L’intervento dei soccorsi e le cure ai feriti

Lo scontro tra le due automobili è stato abbastanza violento e quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato in ambulanza tre delle quattro persone coinvolte presso l’ospedale Santa Scolastica di Cassino. Curata sul posto, invece, la quarta persona, che aveva subito delle ferite meno gravi. I carabinieri della Compagnia di Cassino hanno effettuato tutti irilievi del caso.