Infermiera lascia il reparto Covid per i video a luci rosse: “Ero alla ricerca di nuove motivazioni”

La 35enne ha deciso di dare una svolta alla sua vita dopo la pandemia da Coronavirus

Una giovane ragazza di Cesenate ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita. Si tratta di Harley Sixx, nome d’arte dell’operatrice sociosanitaria che in poco tempo è passata dai reparti Covid ai filmati amatoriali a luci rosse. La pandemia ha segnato profondamente la vita di molte persone, come quella di Harley Sixx, che ha deciso di lasciare tutto per buttarsi su ciò che la fa stare bene.

Come è nata l’idea di Harley Sixx

Sembrerà strano ma ad avere l’idea non è stata lei, bensì il compagno. A tal proposito l’ex infermiera ha detto:

“L’idea è venuta per la prima volta al mio partner, ma poi ha intrigato in fretta anche me, che ero alla ricerca di nuove motivazioni. Ho fatto la cantate, una passione che mi accompagna da anni e che mi ha permesso di realizzare anche progetti importanti, ma a causa della pandemia tutto si è fermato. Lavoravo in una struttura sanitaria, anche nei reparti di quarantena, e ho toccato con mano il lato più cupo di questo periodo. Ho deciso di voltare pagina, sì, in modo radicale”.

Il rapporto di harley Sixx con le star del settore

Ma come è riuscita ad entrate nel mondo dei filmati per adulti? Harley spiega che ha preso definitivamente la decisione dopo aver visto un servizio a Le Iene su due star del settore: Danika e Steve Mori.

“Ho cercato di contattare Danika e lei mi ha immediatamente risposto, dandomi tanti preziosi consigli. Così mi sono resa conto che davvvero quella del porno poteva essere la mia strada. Ho deciso con serenità. Sono sempre stata criticata per quello che facevo, tanto vale fare quello che mi piace”.

La vita di Harley Sixx

La 35enne è mamma, ma non si dice spaventata da eventuali ripercussioni del suo lavoro sul figlio. Anzi vorrebbe aducarlo proprio a giudicare le persone in base ai valori e non alla semplice apparenza. Nella sua vita quotidiana Harley Sixx gira video ogni giorno insieme al partner, ma questa è solo una piccolissima parte del lavoro. Ciò che la impegna maggiormente è la lavorazione delle immagini e la promozione, dal momento che lei prima non era una donna molto social. Al momento non guadagna molto, ma lo aveva già calcolato: “Siamo solo all’inizio, lo avevo messo in preventivo. Sono fiduciosa che le cose cambieranno”.