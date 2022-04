Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0: i reds vincono in casa

Con il punteggio di 2-0, il Liverpool ha battuto il Villarreal. Il sogno finale si avvicina sempre più. Tutto però è rimandato al match di ritorno.

L’andata delle semifinali di Champions League è stata archiviata anche all’Anfield Road dove il Liverpool ha sfidato il Villarreal. Il risultato finale è stato di 2-0 per i reds che possono già assaporare la finale. Tutto però è ancora da giocare e il verdetto è rimandato alla partita di ritorno.

Per il Liverpool hanno segnato Estupiñàn (53′ autogol) e Mané (55′).

Champions League, le formazioni ufficiali di Liverpool-Villarreal

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz. Allenatore: Klopp

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin; Lo Celso, Danjuma. Allentatore: Emery

Tanta adrenalina in campo, ma a spuntarla è stato il Liverpool

La partita è iniziata subito a ritmi serrati con sia da parte di una squadra che dall’altra. Il guizzo in più però lo hanno avuto i Reds che non hanno mancato di creare occasioni pericolose in campo. All’inizio della ripresa le carte si sono rimescolate: al 54esimo è arrivata la rete dell’1-0 di nata da un’azione di Henderson che è poi deviata su Estupinan che ha firmato una clamorosa autorete.

Non c’è stato però nemmeno il tempo di ricomporsi che per il Liverpool è stato segnato il gol di Mané al 56esimo che ha decretato il 2-0 finale. Al 64esimo infine il Liverpool ha sfiorato il 3-0 con la rete di Robertson che è stata però annullata per fuorigioco. All’Anfield si chiude dunque qui.