Che tempo che fa: Maria De Filippi sorprende Luciana Littizzetto

Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, Maria De Filippi ha sorpreso Luciana Littizzetto con uno strano video messaggio. La conduttrice ha scelto un’occasione speciale e l’amica è apparsa leggermente infastidita.

In questi giorni, Maria De Filippi è impegnata con le registrazioni di C’è posta per te, che andrà in scena su Canale 5 nelle prossime settimane, subito dopo Tu Si Que Vales. Nonostante tutto, la conduttrice ci ha tenuto a fare una sorpresa all’amica Luciana Littizzetto durante l’ultima puntata di Che tempo che fa.

Maria De Filippi ha esordito:

“Ed eccomi qua, ciao Luciana. Non rispondermi, perché come vedi, forse non so se lo capisci subito, ma penso di si perché mi conosci e sai come mi vesto normalmente a casa e nella vita, come vedi invece adesso ho un abito elegante, infatti non sono collegata con voi in diretta, perché come immagini sto registrando. Quindi non devi rispondere, ma sono qui. Sono apparsa, perché so che oggi è il tuo compleanno. Tu mi chiami balenga, non so se chiamarti anche io balenga”.