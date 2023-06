Chiara Ferragni e Fedez in vacanza in Puglia: ecco quanto è costa la Masseria di Polignano a mare.

Recentemente, Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una bellissima vacanza in Puglia con i loro figli. La famiglia ha soggiornato in una Masseria da sogno: quanto costa un soggiorno nella struttura?

Ferragni e Fedez in Puglia: la Masseria della vacanza

Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via alla loro estate, con una delle prime vacanze di famiglia. Questa volta hanno scelto di soggiornare in Puglia, dove il rapper era atteso per le registrazioni di Battiti Live. I Ferragnez, con i piccoli Leone e Vittoria, hanno optato per una meravigliosa struttura di Polignano a Mare, la Masseria Almadava.

Ferragni e Fedez in Puglia: com’è la Masseria Almadava?

La Masseria Almadava si trova a Polignano a Mare, a metà strada tra la campagna e la spiaggia. Si tratta di una dimora di charme, che offre solo sei camere. Gli spazi sono curati fin nei minimi dettagli, c’è una grande piscina esterna e un ristorante che cucina solo ed esclusivamente prodotti a km 0.

Ferragni e Fedez in Puglia: quanto costa la Masseria della vacanza?

La Masseria Almadava è una delle location più esclusive della Puglia. Durante l’estate, le stanze vengono affittate per un minimo di 5 giorni e il prezzo dell’intero soggiorno per due persone è pari a 1.970 euro.