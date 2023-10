Chiara Ferragni, il super attico è pronto: la piscina lascia tutti senza parole

Attraverso i social Chiara Ferragni ha mostrato ai fan il suo super attivo a Milano e anche la gigantesca piscina presente all’interno del palazzo.

Chiara Ferragni: la piscina

Chiara Ferragni e Fedez stanno per trasferirsi insieme ai loro figli in un nuovo super attico a CityLife che hanno fatto accessoriare con ogni comfort (la casa era in costruzione quando la coppia ha deciso di acquistarla). L’influencer ha anche mostrato nelle ultime ore l’enorme piscina presente all’interno del palazzo e che non ha mancato di lasciare i fan senza parole. In tanti non vedono l’ora di sapere quando lei e la sua famiglia si trasferiranno finalmente all’interno dell’abitazione che, stando alle foto da lei condivise via social, sarebbe ormai pronta.

L’influencer e suo marito Fedez hanno attraversato una fase non facile negli ultimi mesi, e in particolare i due si sono trovati a dover superare una crisi a seguito di Sanremo 2023. Nelle ultime settimane il rapper è stato ricoverato invece per via di alcune emorragie interne, e sua moglie non ha mancato di stare sempre al suo fianco. In tanti sui social non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro alla coppia e sperano di saperne di più sulla loro vita privata.