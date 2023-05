Nella serie The Ferragnez 2 Chiara Ferragni si è mostrata mentre trascorreva con suo figlio Leone una giornata insieme a una coppia formata da due papà. In queste ore l’influencer è tornata a parlare delle coppie omogenitoriali via social.

Chiara Ferragni: il messaggio per le coppie omogenitoriali

Più volte, attraverso i social, Chiara Ferragni si è espressa in favore delle tematiche LGBTQ e nella serie The Ferragnez 2 si è mostrata mentre portava suo figlio Leone a conoscere insieme a lei una coppia formata da due papà. “È stato bellissimo parlare di famiglie omogenitoriali in The Ferragnez 2”, ha scritto in queste ore l’influencer attraverso i social, e ancora: “È l’amore il fondamento su cui costruire una famiglia. Negli anni la battaglia per difendere quell’amore è progredita ma non è ancora vinta”.

In tanti sui social hanno fatto i complimenti all’influencer per il suo messaggio e lei ha anche espresso la sua gratitudine per la coppia di papà conosciuta grazie alla serie di Prime Video incentrata su di lei e la sua famiglia.

I fan dei social sono impazienti di sapere se dalla serie emergeranno ulteriori retroscena in merito alla presunta crisi vissuta dall’influencer nei mesi scorsi con suo marito Fedez.