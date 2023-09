Chiusura Oggi è un altro giorno: Serena Bortone rompe il silenzio

Dopo la chiusura di Oggi è un altro Giorno, Serena Bortone ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato quale sia la sua opinione in merito alla vicenda.

Serena Bortone: la chiusura di Oggi è un altro giorno

La chiusura di Oggi è un altro giorno è stata accolta da polemiche e illazioni e per la prima volta la conduttrice Serena Bortone ha svelato quale sarebbe la sua opinione in merito alla questione. “Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto“, ha affermato la conduttrice, che ha anche svelato quali saranno i suoi prossimi progetti tv.

“L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra“, ha affermato. Sui social si è parlato per mesi di un episodio che – secondo le ipotesi circolate in rete – avrebbe potuto dare fastidio a qualcuno in Rai tanto da spingere l’azienda a chiudere il programma tv. La questione è stata smentita con fermezza dalla conduttrice, che ha detto: “Non ho mai ricevuto input dall’alto per cambiare gli ospiti, che sono sempre stati plurali. Mi hanno messo in un’altra collocazione, è una scelta editoriale, ma sanno chi sono e che televisione faccio, non mi aspetto paletti neanche ora“.