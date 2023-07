Cimici tra le piante: come allontanarle con rimedi naturali

Chi vive in aree di campagna, sa bene quanto gli orti o le coltivazioni possono essere danneggiati da alcuni insetti che sono presenti per buona parte dell’anno. I parassiti come le cimici si rivelano alquanto dannosi. Per riuscire ad avere delle piante che siano salutari, è bene capire come le piante in giardino. Per riuscire ad avere delle piante che siano salutari, è bene capire come riuscire ad allontanare questi parassiti in maniera sana e salutare.

Cimici tra le piante di casa

Questi insetti sono presenti non soltanto nella stagione autunno inverno quando entrano in casa disturbando con il loro continuo sbatacchiare, ma le cimici tendono a essere presenti anche durante la stagione estiva soprattutto se si vive in campagna.

Coloro che hanno piante oppure giardini devono fare particolare attenzione a questi esseri poiché, essendo di colore verde, riescono a mimetizzarsi molto bene con l’ambiente circostante. Sebbene il loro aspetto possa creare disgusto, sono assolutamente innocui per gli esseri umani. Purtroppo non è possibile dire lo stesso per quanto riguarda le piante che insetti come le cimici arrivano a danneggiare e distruggere.

Infatti, essendo di colore verde, sono in grado di mimetizzarsi e succhiare la linfa di determinate piante oltre a fungere da veicolo per batteri e virus portando così a delle fitopatie molto importanti.

In alcuni casi, possono portare ad alterare o cambiare la crescita di una pianta oppure in situazioni peggiori addirittura a porre fine al suo ciclo vitale.

Cimici tra le piante di casa: consigli

Sebbene possano essere considerate degli esseri non innocui per gli esseri umani, come si è detto, non capita lo stesso per quanto riguarda le piante dal momento che le danneggiano. Per evitare che le cimici possano distruggere il raccolto, è consigliabile optare per delle soluzioni che permettono di sbarazzarsene in maniera naturale.

Controllare questi insetti in un ambiente come la casa è sicuramente molto più facile, in giardino oppure nell’orto la situazione rischia di complicarsi. Fortunatamente è possibile contare su delle soluzioni o rimedi naturali che aiutano a cacciare dal giardino

È possibile infatti preparare una soluzione naturale a base di due ingredienti che ognuno di noi ha in casa, ovvero il lievito in polvere e l’acqua. È sufficiente infatti versare una bustina di lievito in polvere in un litro d’acqua e lasciare che questi due elementi si sciolgano per poi trasferire la soluzione in un nebulizzatore. Si consiglia poi di spruzzare questo composto appena realizzato sia sulle foglie che sul terreno per fare in modo che le cimici si allontanano naturalmente. In questo modo si salva così la pianta dall’invasione di questi insetti.

Oltre a questo, ci sono altri rimedi altrettanto naturali che possono essere d’aiuto come per esempio lo spicchio d’aglio e l’acqua da far macerare per circa una settimana in frigorifero per poi filtrare la soluzione con uno spruzzino bagnando così le piante in modo che le cimici neanche si avvicinano. Un altro ottimo rimedio è sicuramente l’uso di reti anti insetto che possono allontanarle

Cimici tra le piante: miglior repellente

Per evitare che insetti come le cimici arrivino a danneggiare le piante presenti in giardino oppure sul balcone, una soluzione davvero ottimale e consigliabile è sicuramente un dispositivo quale Ecopest Home. Questo dispositivo è considerato un’alternativa all’uso di pesticidi e insetticidi che sono assolutamente dannosi e che non sempre riescono a risolvere nel modo migliore il problema.

Un dispositivo che funziona tramite una doppia tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni. Infatti sono proprio gli ultrasuoni che questi animali riescono a captare evitando così di giungere nei pressi della zona verde di casa. Un dispositivo all’avanguardia che si rivela molto utile sia per gli esseri umani che animali domestici garantendo così un ambiente libero da questi insetti.

Questo repellente a ultrasuoni è in grado di coprire una superficie di circa 250 metri quadrati garantendo così un’efficienza a tutte le ore per tutti i giorni della settimana. Un dispositivo inodore, silenzioso e adatto da portare ovunque anche in vacanza dal momento che bisogna soltanto collegarlo a una presa elettrica per sfruttare tutti i suoi possibili vantaggi.

Elimina, non solo le cimici, ma anche insetti come le mosche, gli scarafaggi, le zanzare e persino i topi.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Una soluzione non reperibile nei negozi fisici oppure nei siti online poiché risulta essere esclusive originali, quindi è bene diffidare delle imitazioni. Per usufruire della promozione bisogna inserire i propri dati nel modulo che si trova sul sito ufficiale del prodotto per poi essere contattati dall’operatore che conferma i dati andando poi ad evadere l’ordine. In questo modo si ha un’offerta di due dispositivi Ecopest Home al costo di 49,90€ con pagamento direttamente in consegna o tramite modalità quale PayPal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Notizie it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.