Cimici nell'orto: come liberarsene naturalmente

Ci sono alcuni insetti che non solo invadono e occupano lo spazio domestico, ma sono presenti anche nel giardino e l’orto distruggendo le piante e le coltivazioni. Si tratta di parassiti come le cimici che possono essere una minaccia per gli ortaggi e alberi da frutto. Scopriamo come tenerle alla larga in maniera naturale.

Cimici nell’orto

Chi ha un giardino o un orto con piante da frutto e coltivazioni sicuramente si sarà reso conto del fatto che alcuni frutteti ed erbe risultano essere distrutte o danneggiate. La colpa è dovuta alle cimici nell’orto la cui presenza risulta alquanto fastidiosa e deleteria per l’agricoltura. Nei casi peggiori rischia di creare seri danni ai frutti.

Sono insetti che devono essere tenuti lontani il più possibile, non solo dal giardino, ma anche dall’orto e quindi dalla casa, in generale, onde evitare di andare incontro a una vera e propria invasione. La presenza di questi parassiti può rappresentare un ostacolo e problema per la crescita delle piante stesse e della coltivazione.

L’uso di pesticidi e prodotti chimici non è adatto, non solo perché le cimici risultano essere resistenti a questi metodi, ma anche perché, a lungo andare, rischiano di causare dei problemi anche agli esseri umani. Per questa ragione, in caso di questi insetti nell’orto, è molto meglio affidarsi ai rimedi naturali che non sono nocivi.

Sono parassiti che si nutrono dei tessuti della linfa delle piante, per cui può succedere che la loro presenza rischi di cambiare il sapore agli ortaggi e ai frutti.

Cimici nell’orto: come intervenire

Gli insetti come le cimici sono molto presenti, non solo durante il periodo tra settembre e marzo, ma anche durante la stagione calda cominciano a risvegliarsi invadendo e danneggiando le coltivazioni presenti nell’orto. La primavera e l’estate sono i periodi in cui questi insetti possono agire in giardino e nello spazio esterno della casa.

Dal momento che causano danni alle piante, è bene agire in modo tempestivo con metodi naturali che siano efficaci e adatti. Si consiglia di monitorare attentamente la situazione controllando spesso le piante, gli alberi, ma anche le foglie del frutteto e degli ortaggi poiché proprio qui possono deporre le uova.

Un metodo particolarmente adatto ed efficace per combattere la presenza delle cimici nell’orto è sicuramente affidarsi all’olio di Neem, una formula naturale da spruzzare che può rivelarsi un prezioso alleato in queste situazioni e momenti. Un olio ricavato da una pianta che ha proprietà repellenti e antiparassitarie, ecco perché è considerato un buon rimedio per questi insetti.

Un altro rimedio altrettanto valido è sicuramente l’uso di elementi naturali come piante aromatiche che questi insetti non sopportano. Coltivare un po’ nel proprio giardino od orto impedisce a questi insetti di avvicinarsi e quindi di invadere la zona delle coltivazioni.

Cimici nell’orto: repellente tecnologico

I rimedi naturali sono molto utili per allontanare gli insetti come le cimici, ma non sono di lunga durata e non sempre forniscono la giusta protezione. Per questa ragione si ha bisogno di una soluzione maggiormente efficace e prolungata nel tempo. La migliore, in tal senso, è un repellente come Ecopest Home, consigliato da molti consumatori per la sua efficacia.

Un dispositivo di ultima generazione, innovativo e tecnologico che permette, in pochissimi secondi, di eliminare qualsiasi insetto garantendo così un benessere totale per la propria casa. Questo dispositivo funziona grazie a un sistema di interferenza magnetica e di ultrasuoni per cui questi insetti riescono a captare ed evitano di avvicinarsi all’ambiente domestico oppure all’orto.

Una soluzione assolutamente innocua, non solo per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici dal momento che è salutare e sana. Protegge la propria casa e l’orto h24 7 giorni su 7 fornendo un raggio d’azione della superficie di 250 metri quadrati per cui questi insetti non si avvicinano nei dintorni di casa.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un funzionamento molto semplice dal momento che bisogna soltanto collegarlo alla presa di corrente per poi agire. Ecopest Home funziona, non solo in confronto di insetti come le cimici, ma anche parassiti come le mosche, gli scarafaggi, i pesciolini d’argento compresi i topi. Un dispositivo che è naturale, inodore e soprattutto silenzioso per cui non disturba.

Al momento dell’acquisto, si consiglia di diffidare delle imitazioni e ordinare il prodotto soltanto sul sito ufficiale in modo da garantire l’esclusività alle originalità. Si compila poi il modulo con i propri dati in attesa di ricevere la chiamata dell’operatore che conferma le generalità e dell’ordine. Un dispositivo che ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento anticipato tramite PayPal e carta di credito oppure nella formula del contrassegno, quindi contanti alla consegna.