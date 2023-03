Disinfestazione cimici in casa: le alternative ai pesticidi

Le cimici sono insetti innocui, ma fastidiosi che continuano, anche se meno rispetto ad altri periodi dell’anno, a essere presenti in casa. Per riuscire a debellarle e tenerle lontano dagli ambienti domestici, la disinfestazione cimici è un ottimo metodo per una casa libera da questi insetti. Vediamo come farla ed evitare l’uso di pesticidi.

Disinfestazione cimici in casa

Alla fine del periodo estivo e con l’arrivo delle temperature più fredde, le cimici giungono in casa seminando il panico. Si intrufolano un po’ ovunque: sulle finestre, le prese elettriche o anche vicino a fonti di luce dove si sentono sbatacchiare da un angolo all’altro. Una disinfestazione cimici può essere utile per liberarsene.

Sono insetti alquanto innocui, ma possono essere fastidiosi soprattutto per l’odore che emanano nel momento in cui vengono schiacciate. Non appena ci si rende conto di una possibile infestazione e invasione di questi insetti all’interno della propria casa, è bene correre ai ripari e agire in modo tempestivo evitando che possano riprodursi rapidamente.

Si consiglia di controllare qualsiasi angolo della propria casa: dai materassi ai mobili imbottiti sino ai cuscini e divani, passando anche per le prese elettriche o altre fessure e crepe perché sono le zone dove maggiormente tendono ad annidarsi questi parassiti. Non è raccomandabile l’uso di pesticidi e veleni perché non sempre funzionano e soprattutto sono controproducenti anche per la salute degli esseri umani, in generale.

Disinfestazione cimici in casa: come fare

Considerando che sono parassiti molto resistenti, può essere alquanto difficile debellarle. Per la disinfestazione cimici è bene seguire alcuni accorgimenti e suggerimenti validi che sicuramente sono utili per tenerle alla larga da casa ed evitare la loro presenza negli ambienti domestici. Sono metodi che aiutano a prevenire la loro comparsa.

Si raccomanda di tenere qualsiasi ambiente in ordine e pulito con una soluzione a base di acqua e sapone, un miscuglio che questi insetti non amano particolarmente. In questo modo si previene la comparsa delle cimici che amano nascondersi. Tenere la casa in ordine aiuta a trovarle anche rapidamente e con facilità.

Una soluzione a base di acqua e di tabacco oppure di olio di Neem ha sicuramente un effetto che permette di allontanarle da casa dal momento che funge da perfetto antirepellente per questi insetti. La disinfestazione cimici avviene anche con l’uso di zanzariere da applicare nelle porte o finestre da dove entrano o delle reti anti-insetto in modo da evitarne l’ingresso.

Ci sono poi delle soluzioni naturali come erbe aromatiche quali timo, rosmarino che questi insetti mal sopportano per cui non si avvicinano neanche a casa.

Disinfestazione cimici in casa: rimedio naturale

Per allontanare questi parassiti da casa, non è necessario usare pesticidi o insetticidi che non mai la soluzione migliore soprattutto sul lungo periodo. Per la disinfestazione cimici e avere un ambiente che sia lontano da questi parassiti, è bene affidarsi a dei repellenti naturali come Ecopest Home, il migliore anche per il rapporto qualità prezzo.

Un repellente diverso dai soliti in commercio poiché è innovativo, dal momento che è tecnologico. Usa infatti l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che gli esseri umani non captano, ma che questi parassiti avvertono per cui evitano di avvicinarsi a casa e si tengono così alla larga garantendo un ambiente protetto.

Una protezione che dura per tutto il giorno per tutti i giorni della settimana fornendo una copertura di 250 metri quadrati per cui non solo le cimici, ma neanche altri insetti come terme, tarli, vespe, calabroni, compreso i roditori, oseranno avvicinarsi a casa. Un prodotto sicuro, non solo per gli esseri umani, ma anche gli animali domestici, in generale.

Proprio per questo è riconosciuta come la migliore alternativa naturale alla disinfestazione chimica.

Si presenta con un design compatto e piccolo, adatto anche da portare in viaggio e facile da usare poiché bisogna soltanto collegarlo alla presa elettrica senza bisogno di usare altri prodotti. Un repellente utile ed economico, oltre che ecologico, silenzioso e inodore poiché non emette rumori o fastidi che possano essere fonte di disturbo.

Una alternativa valida ed efficiente a qualsiasi insetticida o veleno.

Non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma il consumatore interessato si collega al sito ufficiale, compila il modulo con le informazioni personali per poi essere contattato dall’operatore che conferma ed evade l’ordine. Si approfitta così della promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49€ invece di 98 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.