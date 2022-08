Come friggere senza olio in modo leggero ed estivo

Friggere senza olio, con un metodo di cottura che non prevede grassi o altri condimenti, è possibile, grazie alla friggitrice ad aria.

L’estate è la stagione della leggerezza e, proprio per questo, si sente il bisogno di consumare cibi che siano ipocalorici e leggeri privi di grassi e condimenti. Per cucinare in modo sano e leggero, qui forniamo alcuni consigli e suggerimenti per friggere senza olio e assaporare piatti gustosi allo stesso modo.

Come friggere senza olio in modo leggero

Per quanto la frittura sia buona e gustosa, comporta anche dei danni alla salute. una frittura lede il fegato, oltre ad accumulare grassi in più. Per provare a cucinare in modo leggero ed estivo, è possibile friggere senza olio, un metodo di cottura che garantisce ottimi risultati senza incidere sulla salute e il fisico.

La frittura è il classico comfort food a cui nessuno sa resistere, ma se si segue una dieta o si hanno problemi di salute sarebbe meglio evitare questo metodo di cottura optando per altri più sani. Friggere senza olio è assolutamente possibile grazie soprattutto a un elettrodomestico come la friggitrice ad aria di cui Oil Free Fryer è il modello migliore.

Si può, comunque, ottenere dei cibi che siano morbidi, croccanti e gustosi al tempo stesso senza usare l’olio, ma neanche i grassi o vegetali. In questo modo è possibile ottenere piatti buoni da mangiare senza pesare troppo sulla linea e la salute, considerando che i condimenti eccessivi come l’olio sono deleteri.

Con questo metodo si possono friggere le uova, le melanzane, il pesce, ma anche le patatine fritte in modo semplice e leggero, oltre che ben bilanciato ed equilibrato. Un metodo adatto anche coloro che seguono un regime ipocalorico e non amano troppo i condimenti.

Come friggere senza olio: consigli

Friggere senza olio è un metodo di cottura light che è molto usato e comporta una serie di vantaggi e benefici. Sono diverse le tecniche che permettono una cottura più leggera e sana. Tra le varie, si possono usare le pentole antiaderenti che permettono di cuocere, non solo in modo leggero, ma anche gustoso. Così facendo, non si ha bisogno di aggiungere olio o altri grassi.

Per ottenere una frittura che sia croccante e senza l’utilizzo di olio, bisogna usare il glucosio in polvere, uno zucchero naturale che si estrae dall’uva. Un metodo alternativo che si può provare anche nella cucina e che non toglie nulla al sapore e ai nutrienti dei piatti che si preparano e cucinano per la famiglia.

Il glucosio in polvere, conosciuto come destrosio, riduce i tempi di frittura, dando maggiore croccantezza e gusto ai cibi. Si può usare in vari ambiti, come la gelateria e pasticceria, proprio perché sa legare molto bene i vari nutrienti. Con questo componente è possibile preparare anche verdure congelate e molto altro.

Tra i vari metodi che permettono di friggere senza olio non bisogna dimetnicare la friggitrice ad aria che usa soltanto un cucchiaino, a discrezione, di olio permettendo di ottenere pasti succulenti e buoni, ma senza appesantire o fare danni.

Come friggere leggero: miglior friggitrice ad aria

Friggere senza olio, come abbiamo avuto modo di verificare, si può grazie a un elettrodomestico diventato molto comune in diverse case. Si tratta della friggitrice ad aria e il miglior modello, disponibile attualmente, è Oil Free Fryer, un elettrodomestico che garantisce piatti succulenti senza gravare sulla linea.

Una friggitrice ad aria calda che permette di risparmiare tempo e fatica, evitando anche gli schizzi di olio che capitano quando si preparano patatine fritte o altri tipi di frittura. Un elettrodomestico che dona cibi croccanti e salutari, con zero grassi e calorie. Un prodotto che ha tre funzioni in una: non solo frigge, ma arrostisce e griglia.

Permette di creare piatti prelibati senza rinunciare al gusto e al sapore degli alimenti. Cucina in modo salutare e sano. Si compone di un cestello estraibile della capacità di 4 litri nel quale vanno inseriti gli alimenti da friggere ed è possibile inserire, in base alla discrezione di ognuno, un solo cucchiaino di olio che funziona come un vettore di calore.

Si chiama in questo modo proprio perché sfrutta la tecnologia del riciclo dell’aria per cui si hanno cibi morbidi all’interno e croccanti all’esterno da preparare senza l’uso di olio o altri grassi. Cucinare con Oil Free Fryer comporta anche altri benefici. L’uso della friggitrice ad aria calda evita di avere la casa sporca e pregna di fumo.

Dotata di un timer che si spegne in modo automatico non appena raggiunge la temperatura desiderata. Un prodotto che è leggero e portatile che permette di salvaguardare non solo l’ambiente, ma anche il portafoglio dal momento che ha un costo conveniente.

Il consumatore interessato a ordinare Oil Free Fryer può collegarsi cliccando qui per il sito ufficiale del prodotto poiché è originale ed esclusivo, quindi non disponibile nei negozi o sui noti e-commerce.

