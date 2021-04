Rinforzare i capelli è possibile grazie a rimedi e prodotti a base naturale che fanno bene alla chioma.

I capelli, durante alcuni periodi dell’anno, come i cambi di stagione, possono apparire ed essere più deboli e opachi del solito rischiando di andare incontro a caduta. Qui è possibile trovare alcuni consigli utili su come rinforzare i capelli in occasione della primavera usando il miglior rimedio che si trova in circolazione.

Come rinforzare i capelli in primavera

Nel periodo primaverile i capelli possono essere più deboli e sfibrati del solito. Si tratta di un processo assolutamente normale e fisiologico per cui non bisogna allarmarsi o preoccuparsi più del dovuto. Il passaggio stagionale porta a un indebolimento del capello che appare molto più secco e fragile. I capelli risultano talmente deboli che è possibile trovarli sulla spazzola quando ci si pettina.

La stagione primaverile è un momento delicato, non solo per l’organismo, dal momento che ci si sente maggiormente stanchi e spossati, ma anche il capello, la chioma ne risentono. Per questa ragione, risulta fondamentale rinforzare i capelli durante questa fase in modo che possano essere più forti e folti rispetto a prima.

Il cambio dell’aria, la luce del sole portano a una vera e propria muta della capigliatura. Quindi, per rinforzarli è fondamentale usare i prodotti giusti, preferendo quelli a base di componenti naturali in modo da dare al capello tutti i nutrienti di cui hanno maggiormente bisogno. Per rinforzare i capelli, bisogna dedicare il giusto tempo e dei trattamenti specifici in modo che possano irrobustirsi e non cadere.

Ci sono alcune cure extra, come maschere o impacchi che possono far bene al capello in modo d’avere una chioma che sia forte. Alcune lozioni come Foltina Plus, sono particolarmente consigliate, anche per combattere la caduta del capello che, durante la primavera, è più copiosa del solito.

Come rinforzare i capelli: consigli

Per rinforzare i capelli e avere una chioma folta e robusta, meglio evitare le cure e trattamenti fai da te, ma si raccomanda di rivolgersi sempre a un esperto del settore in modo che possa consigliare i giusti trucchi e suggerimenti adatti per ogni tipo di capello. Prima di tutto, si consiglia di partire dalla base, quindi da una alimentazione che abbia in sé tutti quei nutrienti utili a irrobustire il capello.

Bisogna consumare alimenti ricchi di ferro quali legumi, spinaci e carne rossa che irrobustiscono e danno forza al capello. Consumare tantissima acqua, possibilmente naturale, aiuta a idratare la chioma e in caso di bisogno assumere un integratore oppure usare un trattamento come Foltina Plus potrebbe essere di grande aiuto per la salute del capello.

Un altro metodo efficace su come rinforzare i capelli è sicuramente aumentare il flusso di sangue ai follicoli piliferi e per farlo un massaggio da fare almeno per 4 minuti può sicuramente aiutare. Per massaggiare il cuoio capelluto è necessario applicare una leggera pressione ed effettuare movimenti circolari con la punta delle dita. Un trattamento che è possibile fare sia con i capelli bagnati che asciutti.

Inoltre, per evitare che i capelli cadano in maniera copiosa e abbondante e irrobustirli, si consiglia di evitare trattamenti o tinture troppo aggressive che possono danneggiarli.



La migliore lozione anticaduta

Una chioma troppo debole o sfibrata può andare incontro a cadute, ma per rinforzare i capelli, in commercio sono diversi i prodotti da usare che fanno bene alla chioma. Il migliore, al momento, è sicuramente Foltina Plus, una lozione spray professionale a base naturale che possono usare sia uomini che donne che stimola la ricrescita del capello sin dalla prima applicazione.

Foltina plus è definita da esperti e consumatori come la migliore lozione per capelli grazie ai risultati ottenuti e alla mancanza di controindicazione. Infatti, è riconosciuta come la migliore alternativa naturale al trapianto di capelli.

Un prodotto made in Italy che possono usare tutti, a prescindere dal tipo di capello. Agisce fin da subito sui follicoli arrestando la caduta del capello, irrobustendo gli steli e favorendo la crescita dei nuovi. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto come Foltina Plus ha due funzioni: non solo arresta il capello, ma infoltisce e irrobustisce anche la chioma. Non ci sono assolutamente effetti collaterali o controindicazioni riguardo l’uso di questa lozione dal momento che si basa su componenti naturali, quali:

Arginina: un aminoacido che aiuta a far ricrescere i capelli, oltre a dare luminosità alla chioma

un aminoacido che aiuta a far ricrescere i capelli, oltre a dare luminosità alla chioma Serenoa: uno dei componenti maggiormente efficaci in quanto stimola la circolazione del sangue in modo da dare i nutrienti che sono necessari

uno dei componenti maggiormente efficaci in quanto stimola la circolazione del sangue in modo da dare i nutrienti che sono necessari Fieno greco: ricco di fitoestrogeni, stimola la crescita e robustezza del capello.

Una lozione consigliata dai massimi esperti e consumatori molto facile d’applicare perché basta spruzzarne un po’ nelle zone diradate, massaggiare con dei movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità.

Un prodotto come Foltina Plus, dal momento che è totalmente originale ed esclusivo (occhio ai prodotti truffa), non si può ordinare negli e-commerce o negozi fisici, ma è possibile ordinarlo solamente sul sito ufficiale del prodotto dove è sufficiente compilare il modulo. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49€ per due confezioni (invece di 98€) con la spedizione gratuita. Si accettano pagamenti sia con carta di credito, Paypal oppure in contrassegno direttamente in contanti al corriere quando giunge a recapitare il pacco a casa.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.