Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini replica alla frecciatina di Fedez: ironia allo stato puro.

Durante il Concerto del Primo Maggio, Fedez ha lanciato una frecciatina agli organizzatori. A replicare alle sue parole è stata Ambra Angiolini che, dal palco della manifestazione, ha letto per intero il post Instagram del rapper.

Concerto Primo Maggio: Ambra replica a Fedez

Il Concerto del Primo Maggio 2022 ha visto un grande assente, ovvero Fedez. Visto quanto successo l’edizione precedente, era quasi scontato che Federico Lucia non prendesse parte alla manifestazione. Il rapper, però, non è rimasto in silenzio e ha lanciato una chiara frecciatina agli organizzatori del Concertone. Tramite il suo profilo Instagram, ha tuonato:

“Buon Concertone a tutti, avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”.

Ambra Angiolini, al timone dell’evento Rai, ha voluto replicare a Federico Lucia in diretta tv.

La replica di Ambra Angiolini

Fedez ha lanciato la frecciatina da New York, dove si trova per partecipare al Met Gala con la moglie Chiara Ferragni. Le sue parole sono piaciute ai fan e, a quanto pare, non sono dispiaciute neanche ad Ambra. La Angiolini, in chiusura del Concerto del Primo Maggio, ha preso la palla al balzo e ha replicato al rapper.

L’attrice, leggendo il suo post, ha esclamato:

“Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Il pezzo recita così ‘Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto tanto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez! E ciao Federico”.

Le parole di Ambra sono ironiche, per cui immaginiamo che tra loro non ci sia alcun problema.

Ambra e Fedez pronti a lavorare insieme

Ambra e Fedez, stando a quanto si vocifera, potrebbero lavorare insieme molto presto. Il rapper ha già annunciato che tornerà a vestire i panni di giudice di X Factor, dove è assente dal 2018. La Angiolini, invece, potrebbe essere una dei nuovi giurati. Mentre la presenza del rapper è confermata, quella dell’attrice è ancora in bilico.