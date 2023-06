Mentre Fabio Rovazzi si stava esibendo al concerto sul palco di Radio Zeta andava in onda la finale di Champions tra il Manchester City e l’Inter. Il cantante è un fan talmente sfegatato del team meneghino da non aver resistito ad una sbirciatina al match sul suo smartphone, nemmeno nel pieno della sua performance.

Fabio Rovazzi dà una sbirciatina alla finale dell’Inter durante il live? Il post del cantante

Tutto il mondo interista nella serata di sabato 10 giugno è rimasto attaccato al televisore per guardare la finale di Champions contro il Manchester City, tutti tranne Fabio Rovazzi: mentre la squadra di Simone Inzaghi scendeva in campo a Istanbul, il cantante milanese si esibiva in coppia con Orietta Berti al Foro Italico, in occasione del concerto di Radio Zeta.

Prima e dopo l’esibizione, il cantante ha cercato di seguire la diretta della partita, ma la vera prova della sua fede nerazzurra è arrivata proprio durante la performance sul palco.

Come lui stesso ha pubblicato su Instagram, infatti, in un video si vede lui dare una sbirciatina al telefono mentre canta Orietta Berti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Rovazzi (@rovazzi)

“Qui lagga, come sta andando?”

Non sappiamo esattamente se stesse proprio guardando il match o quantomeno reperendo informazioni sul risultato in corso, ma è significativa la didascalia aggiunta al video che così recita: “Scusate ma c’è la finale di Champions. Da qui lagga, come sta andando?”

Frase ironica o davvero non prendeva la rete in quel momento? Vista la simpatia del personaggio, non sono da escludere entrambe le ipotesi.