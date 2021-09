Conte risponde a un contestatore: “Vada al banchetto della Lega e chieda dei 49 milioni”

Conte al contestatore: "Vada al banchetto della Lega a chiedere dei 49 milioni". Continua lo scontro a distanza con il Caroccio.

L’ex Presidente del Consiglio e oggi capo politico del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha risposto in maniera netta ad un contestatore che lo criticava durante un cominizio tenutosi a Roma a Villa Lazzaroni per sostenere la sindaca uscente Virginia Raggi nella sua ricandidatura.

“A dieci metri da qui c’è banchetto della Lega – ha detto Conte – gli chieda dei 49 milioni”.

Nel corso del comizio Giuseppe Conte è stato più volte costretto ad interrompere il proprio discorso a causa del contestatore. Visibilmente stizzito il capo politico del MoViemento e Stelle ha dunque deciso di rispondere in maniera netta, riportando così la piazza a suo favore.

“Faccia la cortesia – aveva detto Conte in un primo momento al contestatore – le ho detto che dopo avrà modo di parlare”. Frase questa che non sarebbe bastata a placare l’ira del protestario, tanto che alla fine l’ex Presidente del Consiglio ha deciso di rispondergli con la stessa arma, quella della provocazione.

Dopo la battuta sui 49 milioni della Lega, Conte ha anche aggiunto: “Dal mojito non si è ancora ripreso”. Questa frase, così come la precedente ha generato un grande consenso nella piazza dei 5 Stelle che infatti hanno osannato il loro leader per la prontezza nella risposta.