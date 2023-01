Covi di Messina Denaro, Ros: "Non abbiamo certezza che siano stati ripuliti"

La Polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Messina Denaro prima di trasferirsi in vicolo di San Vito.

Gli agenti della polizia hanno scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Matteo Messina Denaro, che ieri non si è presentato alla videoconferenza in collegamento con l’aula di Caltanissetta.

Scoperto il terzo covo di Matteo Messina Denaro

La polizia ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il boss Matteo Messina Denaro prima di trasferirsi in vicolo di San Vito. Si tratta di un appartamento a Campobello di Mazara, ma è stato trovato vuoto ed è già stato messo in vendita. Gli agenti sono riusciti a trovarlo attraverso chi gli ha fatto il trasloco per andare nella casa in cui ha vissuto fino alla sua cattura.

Al momento sono ancora in corso le indagini per identificare il proprietario. Nel primo covo del boss sono stati trovati dei documenti con alcune sigle e numeri di telefono. I controlli all’interno dell’abitazione in vicolo San Vito sono ancora in corso.

Comandante del Ros: “Non abbiamo certezza che siano stati ripuliti”

“Non siamo in grado di dire se qualcuno sia andato prima. Mi auguro che se ci sia stato qualcuno abbia lasciato qualche traccia.

È un’ipotesi, ma allo stato non siamo in grado di confermarla” ha dichiarato Pasquale Angelosanto, comandante del Ros, a Porta a Porta, rispondendo ad una domanda sull’eventualità che qualcuno possa già essere entrato nei covi del boss dopo il suo arresto per portare via eventuali documenti importanti.